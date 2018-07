Eurokomisia uznala, že pôžička pre ZSSK Cargo nie je nepovolená pomoc

Komisia vo svojej správe uviedla, že dospela k záveru, že sa slovenský štát v tejto situácii správal ako trhový investor a neposkytol ZSSK Cargo žiadnu ekonomickú výhodu.

Brusel 20. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že podľa jej zistení pôžička vo výške 166 miliónov eur poskytnutá Slovenskom Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo) nezahŕňa štátnu pomoc podľa pravidiel EÚ.



Komisia vo svojej správe uviedla, že dospela k záveru, že sa slovenský štát v tejto situácii správal ako trhový investor a neposkytol ZSSK Cargo žiadnu ekonomickú výhodu.



Exekutíva EÚ zistila, že v uvedenej dobe existovali podobné bankové ponuky, ako bola výška verejnej pôžičky. Na základe porovnávacieho postupu, ktorý EK vykonala, účtované úroky boli vo veľkej miere v súlade s úrokovými sadzbami odvádzanými spoločnosťami v porovnateľnej finančnej situácii. Do tretice eurokomisia skonštatovala, že štátna pôžička bola poskytnutá na základe štúdie preukazujúcej, že ZSSK Cargo bude schopná splácať úver a navrhne reštrukturalizačné opatrenia, ktoré by obnovili životaschopnosť firmy.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)