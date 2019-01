Eurokomisia začala diskusie o zmene rozhodovania o daňovej politike EÚ

Európska komisia (EK) v utorok počas pracovného výjazdu v Európskom parlamente (EP) v Štrasburgu otvorila diskusiu o reforme rozhodovania v oblasti daňovej politiky Európskej únie (EÚ).

Brusel/Štrasburg 15. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok počas pracovného výjazdu v Európskom parlamente (EP) v Štrasburgu otvorila diskusiu o reforme rozhodovania v oblasti daňovej politiky Európskej únie (EÚ).



V súčasnosti si toto rozhodovanie vyžaduje jednomyseľnú dohodu členských štátov. Jednomyseľnosť pri významných daňových iniciatívach často nemožno dosiahnuť, čo môže viesť k nákladným zdržaniam a nedokonalým politikám. Exekutíva EÚ preto v niektorých oblastiach spoločnej daňovej politiky navrhuje pracovný plán postupného a cieleného prechodu na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v riadnom legislatívnom postupe, ktorý sa používa v prípade väčšiny politík EÚ.



Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou členským štátom umožní dosiahnuť rýchlejšie, efektívnejšie a demokratickejšie dohody o daňových záležitostiach. Okrem toho by sa do daňových rozhodnutí aktívne zapojil aj EP.



Komisia nenavrhuje žiadnu zmenu právomocí EÚ v daňovej oblasti ani obmedzenie práv členských štátov stanovovať sadzby daní z príjmu fyzických či právnických osôb podľa vlastného uváženia. Cieľom je umožniť členom EÚ efektívnejšie uplatňovať svoju združenú suverenitu, aby mohli rýchlejšie riešiť spoločné výzvy.



Predseda EK Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol, že "naše čoraz globalizovanejšie ekonomiky potrebujú moderné a ambiciózne daňové systémy", a dôrazne sa vyslovil za prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou a posilnenie postavenia EP.



Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v správe pre médiá upozornil, že jednomyseľnosť v daňovej oblasti dávala zmysel v 50. rokoch 20. storočia, keď bolo len šesť členských štátov. Dnes je už situácia iná. "Jednomyseľnosť v daňovej politike sa zdá byť čoraz zastaranejšia, právne problematická a hospodársky kontraproduktívna. Som si vedomý, o akú citlivú záležitosť ide, ale to neznamená, že sa o nej nebude diskutovať. Začnime už teraz," odkázal Moscovici.



Komisia pripomenula, že jednomyseľné hlasovanie spôsobilo, že dôležité projekty zamerané na podporu rastu, konkurencieschopnosti a daňovej spravodlivosti na jednotnom trhu sa už roky nemôžu presadiť.



Zmena na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou by vniesla do rozhodovania v danej oblasti novú dynamiku a oživenie v čase, keď medzinárodné spoločenstvo naliehavo rieši budúcnosť zdaňovania. EÚ by odstránením ťažkostí súčasného systému potvrdila svoju povesť globálneho lídra v hľadaní realistických riešení problémov daňovej politiky 21. storočia.



Vo svojom oznámení sa eurokomisia obracia na lídrov EÚ, EP a ďalšie zainteresované strany, aby zvážili možnosť postupného štvorstupňového prechodu na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou.



Prvý krok je hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v prípade opatrení, ktoré zlepšujú spoluprácu a vzájomnú pomoc členských štátov v boji proti daňovým podvodom a únikom, a v prípade administratívnych iniciatív, ktoré majú zjednodušiť život podnikom EÚ.



Druhý krok sa týka hlasovania pri presadení opatrení, ktorými daňová politika podporuje ciele iných politík - boj proti zmene klímy, ochranu životného prostredia či zlepšovanie zdravia obyvateľov.



Tretím krokom by sa hlasovanie kvalifikovanou väčšinou zaviedlo tam, kde by zmodernizovalo už zjednotené pravidlá EÚ, napríklad pravidlá DPH a spotrebnej dane.



Vo štvrtom kroku by sa umožnilo hlasovať kvalifikovanou väčšinou o veľkých daňových projektoch, napríklad o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) či o novom systéme zdaňovania digitálneho hospodárstva.



Komisia žiada členské štáty rozpracovať prvé dva kroky čo najskôr a tretí a štvrtý krok do konca roku 2025.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)