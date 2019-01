Europarlament víta aktivity v automatizovanej a prepojenej mobilite

Za nezáväzné uznesenie hlasovalo 585 poslancov, 85 bolo proti a 26 poslancov sa zdržalo hlasovania.

Brusel/Štrasburg 15. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok privítali snahy EÚ zamerané na automatizovanú a prepojenú mobilitu, ale vyzvali na prehĺbenie úsilia na zaistenie bezpečnosti na európskych cestách a na podporu automobilového priemyslu v EÚ.



Europoslanci privítali oznámenie Európskej komisie pod názvom "Na ceste k automatizovanej mobilite", ktoré označili za dôležitý medzník v stratégii EÚ pre prepojenú a automatizovanú mobilitu. Zároveň však zdôraznili, že je potrebné zabezpečiť dostatočné financovanie na podporu tohto odvetvia a zaviesť primerané pravidlá bezpečnosti a zodpovednosti.



Za nezáväzné uznesenie hlasovalo 585 poslancov, 85 bolo proti a 26 poslancov sa zdržalo hlasovania.



"Európa musí byť inovatívna, ale aj rýchlejšia. Čína a Spojené štáty nečakajú," upozornil spravodajca uznesenia, holandský poslanec Wim Van de Camp. Pripomenul, že viacero krajín sveta už pracuje na tom, aby sa prepojená a automatizovaná mobilita stali súčasťou trhu a EÚ práve preto potrebuje rýchlejšie reagovať na vývoj v tomto sektore.



Poslanci vyzvali eurokomisiu a členské krajiny EÚ, aby sa snažili udržať vedúcu úlohu Únie pri medzinárodnej technickej harmonizácii automatizovaných vozidiel v rámci Európskej hospodárskej komisie OSN (UNECE) a Viedenského dohovoru.



Europarlament zároveň požiadal, aby EK predložila podrobné pravidlá pre automatizované lietadlá a aby zadefinovala úrovne automatizácie pre vnútrozemskú a námornú plavbu s cieľom stimulovať využívanie autonómnych plavidiel. Rovnako by sa mali vypracovať aj štandardy, ktoré umožnia autonómny režim vlakov a takzvaných ľahkých železníc.



Poslanci vyslovili názor, že by sa v oblasti autonómnej cestnej dopravy malo vytvoriť spoločné verejno-súkromné partnerstvo (spoločný podnik), podobne ako platí pre program Shift2Rail (Presun na železnice) pre železničnú dopravu, alebo CleanSky (Čisté nebo) pre letecký priemysel. A upozornili, že ďalší výskum by sa mal zamerať aj na dlhodobé účinky autonómnej dopravy na otázky ako je prispôsobenie sa spotrebiteľov novým trendom, ich spoločenská prijateľnosť, fyziologické reakcie ľudí na tento typ automobilov a znižovanie počtu dopravných nehôd.



