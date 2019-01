Europoslanci hovorili o finančných a daňových podvodoch na Slovensku

Výbor TAX3, ktorý bol založený na vyšetrenie daňových a finančných podvodov vnútri Európskej únie (EÚ), ukončí svoju činnosť o mesiac.

Brusel 24. januára (TASR) - Kauzy spojené s daňovými podvodmi na Slovensku a skúsenosti s cezhraničnou finančnou kriminalitou pomôžu pri dotváraní celkového obrazu o finančnej kriminalite v Európskej únii (EÚ) a pri tvorbe návrhov na úpravu európskej legislatívy.



Aj to je jeden z výstupov štvrtkového vypočutia na pôde Európskeho parlamentu (EP), kde výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (TAX3) zorganizoval diskusiu o situácii na Slovensku súvisiacu so situáciou okolo finančných podvodov a daňových únikov. Diskusia sa konala v kontexte vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Ako hostia sa na diskusii zúčastnili šéfredaktor portálu Aktuality.sk Peter Bárdy, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Maroš Žilinka, prokurátor Radovan Kajaba z generálnej prokuratúry a zástupcovia Finančného riaditeľstva SR Ladislav Hanniker a Ľubomír Provazník.



Diskusiu moderoval český europoslanec Petr Ježek z politickej skupiny európskych liberálov (ALDE). Uviedol, že štvrtkové vypočutie bolo iba jedným z ďalších zdrojov informácií o situácii na Slovensku. Výbor aj na ich základe využije svoje právomoci a ešte pred svojím rozpustením pripraví záverečnú správu s odporúčaniami, ako bojovať proti finančnej a daňovej kriminalite, a s návrhmi, čo treba zmeniť v legislatíve EÚ a pri jej uplatňovaní a vymáhaní.



Ježek spresnil, že štvrtkové vypočúvanie v EP upozornilo na to, že veľkým problémom SR sú podvody s DPH, a preto aj táto otázka bude predmetom záverečnej správy výboru TAX3. "Potvrdzuje sa stará pravda, že nezávislí novinári a nezávislá justícia sú prvou líniou obrany demokracie," uviedol s odkazom na médiá a úrady na Slovensku, ktoré bojujú proti finančným a daňovým podvodom.



Slovenská poslankyňa Monika Smolková (Smer-SD) z frakcie socialistov a demokratov (S&D) sa vo výbore poďakovala predstaviteľom prokuratúry a Finančnej správy SR, že sa snažia nestranne vykonávať svoju prácu a postaviť vinníkov pred súd. Upozornila tiež na únik informácií do vybraných médií pri vyšetrovaní Mariana Kočnera, ktorý mal podľa jej slov podozrivé kontakty nielen s politikmi súčasnej vládnej koalície. V súvislosti s daňovými podvodmi dodala, že ide o celoeurópsky problém, a spresnila, že daňové úniky v EÚ sú také veľké, že každý rok vyjdú po 2000 eur na každého občana Únie.



Určitá nedôvera Slovákov voči prokuratúre vyplýva podľa nej aj z toho, že vyšetrovatelia nemôžu povedať a zverejniť všetko, čo vedia a čo robia. "Som spokojná, že vražda Jána Kuciaka a všetky daňové podvody sa vyšetrujú. Verím, že pôjdu do úspešného konca," povedala.



Poslanec Ivan Štefanec (KDH) zo skupiny európskych ľudovcov (EPP) stál vlani pri zrode výboru TAX3. Priznal, že je rád, že sa výbor zaoberá "všetkými prípadmi, na ktorých pracoval Kuciak", čím EP do istej miery pokračuje v práci zavraždeného novinára.



Štefanec privítal, že počas vypočúvania v TAX3 zazneli prípady spojené s Ladislavom Bašternákom a Marianom Kočnerom, lebo poučenie z nich je obrovské, ak chceme umožniť nezávislým novinárom, aby konali slobodne a odhaľovali prepojenia medzi zločincami a politikmi. Dodal, že na Slovensku sú tieto prepojenia "katastrofálne", o čom svedčí aj skutočnosť, že expremiér Robert Fico býva v dome usvedčeného daňového podvodníka a jeho susedom bol momentálne väznený Kočner.



Podľa neho si treba zobrať ponaučenie aj z prípadu, o ktorom tiež bola reč na pôde EP, a to je kauza Donovaly s využitím schránkových firiem na Malte a osemmiliónovou škodou na vratke DPH.



"Je potrebná aj európska súčinnosť, výmena informácií nielen medzi daňovými úradmi, ale aj medzi orgánmi činnými v trestnom konaní. Len tak možno zabrániť daňovým únikom a karuselovým obchodom, ktoré prebiehajú najmä v krajinách Vyšehradskej štvorky," opísal situáciu Štefanec. V tomto kontexte je podľa neho kľúčové zriadenie Európskej prokuratúry (EPPO), pretože zločiny tohto typu majú čoraz častejšie medzinárodný charakter.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)