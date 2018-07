Europoslanci vrátili reformu cezhraničnej nákladnej dopravy

Parlament zmietol zo stola pozmeňujúce návrhy k predloženej legislatíve, ktorá upravuje podmienky vysielania a odpočinku vodičov nákladnej dopravy, ako aj pravidlá kabotáže.

Brusel/Štrasburg 4. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu s rozdielom dvoch hlasov zamietli pozmeňujúce návrhy k reforme pravidiel týkajúcich sa cezhraničnej nákladnej dopravy v EÚ a predloženú legislatívu vrátili späť do Výboru EP pre dopravu na prepracovanie.



Parlament zmietol zo stola pozmeňujúce návrhy k predloženej legislatíve, ktorá upravuje podmienky vysielania a odpočinku vodičov nákladnej dopravy, ako aj pravidlá kabotáže, čiže prepravy v rámci jedného členského štátu zabezpečovanú dopravcom z iného členského štátu po vyložení pôvodného cezhranične prevážaného nákladu.



Plénum v súlade s článkom 59 ods. 4 Rokovacieho poriadku EP vrátilo návrhy dvoch nariadení a jednej smernice z dielne Európskej komisie späť do Výboru EP pre dopravu, ktorého členovia musia tieto návrhy opätovne posúdiť. Znamená to, že dôležitá európska legislatíva sa odkladá na neskôr.



Návrhy predpisov týkajúce sa vysielania vodičov, ich odpočinku a prístupu k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy a ku kabotážnej preprave sú súčasťou takzvaného balíka opatrení v oblasti mobility, ktorý predstavila Európska komisia v máji 2017.