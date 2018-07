Európska banka pre obnovu a rozvoj schválila úver na plynovod TAP

Banka uviedla, že rada banky schválila priamy úver na výstavbu plynovodu v objeme 500 miliónov eur.

Londýn/Miláno 4. júla (TASR) - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) schválila v stredu úver na výstavbu plynovodu Trans Adriatic Pipeline (TAP), ktorý bude zabezpečovať dodávky plynu zo strednej Ázie do Európy. Náklady na projekt sa odhadujú na 4,5 miliardy eur.



EBOR uviedla, že rada banky schválila priamy úver na výstavbu plynovodu v objeme 500 miliónov eur. Už začiatkom roka schválila na tento projekt pôžičku v hodnote 1,5 miliardy eur Európska investičná banka. Navyše, o ďalších financiách v súčasnosti diskutujú exportné úverové inštitúcie vo Francúzsku, v Nemecku a Taliansku, dodala v oficiálnom oznámení EBOR po zasadnutí rady.



TAP predstavuje poslednú časť projektu známeho ako južný koridor na dodávky plynu (Southern Gas Corridor), ktorým sa bude prepravovať zemný plyn z ložísk v strednej Ázii do západnej Európy. Tento projekt patrí k tým, ktoré majú pomôcť znížiť závislosť Európskej únie od dodávok plynu z Ruska. Prvé dodávky z azerbajdžanského ložiska Šach Deniz II do Talianska sa očakávajú v roku 2020, pričom ročne by mal plynovod prepravovať 10 miliárd kubických metrov plynu.