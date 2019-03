Európska centrála venezuelskej ropnej firmy PDVSA sa presunie do Ruska

Rusko spolu s Kubou, Čínou a niekoľkými ďalšími krajinami naďalej podporuje vládu prezidenta Nicolása Madura, zatiaľ čo väčšina západných štátov na čele s USA podporuje Juana Guaidóa.

Moskva 1. marca (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro nariadil presunutie európskej centrály štátnej ropnej spoločnosti PDVSA z Portugalska do Ruska. Uviedla to v piatok viceprezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová.



"Prezident Maduro nariadil uzatvorenie centrály v Lisabone a jej presun do Moskvy," povedala Rodríguezová v Moskve na tlačovej konferencii s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Ako dodala, cieľom je ochrániť majetok Venezuely.



Rusko spolu s Kubou, Čínou a niekoľkými ďalšími krajinami naďalej podporuje vládu prezidenta Nicolása Madura, zatiaľ čo väčšina západných štátov na čele s USA podporuje predsedu venezuelského Národného zhromaždenia a opozičného lídra Juana Guaidóa, ktorý sa v januári vyhlásil za dočasného prezidenta. Európska únia nie je v otázke ďalšieho postupu vo Venezuele jednotná.



Najviac na zmeny vo Venezuele tlačia Spojené štáty. V súvislosti s PDVSA americký viceprezident Mike Pence tento týždeň vyzval krajiny Latinskej Ameriky, aby zmrazili aktíva spoločnosti, ktoré sú prakticky jediným zdrojom devízových príjmov pre Madurov režim, a tieto presunuli do rúk Guaidóa.