Európska centrálna banka uvoľní menovú politiku do zotavenia inflácie

New York 15. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) je rozhodnutá ponechať menovú politiku uvoľnenú, až kým sa tempo rastu spotrebiteľských cien nevráti na úroveň jej inflačného cieľa. V pondelok to povedal člen Rady guvernérov ECB a guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau.



ECB podľa neho počíta s tým, že inflácia sa v priebehu tohto roka spomalí, než sa postupne začne oživovať. "Sme, samozrejme, rozhodnutí ponechať veľkú mieru monetárnej akomodácie tak dlho, ako to bude nevyhnutné na dosiahnutie nášho cieľa inflácie tesne pod dvoma percentami," povedal Villeroy na konferencii v New Yorku.



Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat sa medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne v marci spomalilo na 1,4 %. Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, klesla na 0,8 %.