Európska fiškálna rada navrhuje zjednodušenie rozpočtových pravidiel

Brusel 13. októbra (TASR) - Európska únia (EÚ) by mala zmeniť svoje rozpočtové pravidlá, aby boli účinnejšie pri znižovaní verejných dlhov. Vo svojej správe zverejnenej v stredu (10.10.) to tvrdí Európska fiškálna rada (European Fiscal Board, EFB), ktorá požaduje zrušenie cielenia deficitu pre krajiny, ktorých dlh klesá.



Zverejnenie správy EFB, ktorá je nezávislým poradným orgánom Európskej komisie (EK) napríklad pri kontrole fiškálnych plánov členských štátov, prichádza v čase sporu medzi Rímom a Bruselom ohľadom talianskeho rozpočtu pre rok 2019. Talianska vláda sa vzoprela fiškálnym pravidlám EÚ a požiadavkám EK a plánuje vyšší deficit, aby mohla splniť svoje štedré sľuby voličom.



Podľa EFB sú existujúce rozpočtové pravidlá EÚ príliš komplikované, a predovšetkým nedokázali podporiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií v niektorých členských štátoch EÚ. Správa EFB poukázala na to, že zlepšenie fiškálnych pozícií krajín únie v posledných rokoch súvisí predovšetkým s vyšším rastom. Dodala, že sa premeškala príležitosť rýchlejšieho znižovania vysokých dlhov.



EFB navrhuje zrušenie cielenia deficitov, ktoré požaduje štrukturálne korekcie a stanovuje nominálny strop pre schodok na 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). EK by sa namiesto toho mala sústrediť výhradne na zníženie dlhu, uvádza sa v správe EFB.



"Pomer dlhu k HDP by mal byť základom nového zjednodušeného fiškálneho rámca. To by zabezpečilo, že konečným cieľom týchto pravidiel bude dlhodobá udržateľnosť dlhu členských štátov," píše sa v správe. Podľa návrhu EFB by rozpočty krajín, ktoré udržia svoje primárne výdavky pod nejakým stanoveným stropom počas 3 rokov, čo znamená, že ich dlh bude klesať, mali byť považované za spĺňajúce pravidlá EÚ aj v prípade nadmerných deficitov. EFB taktiež navrhuje zrušiť cielenie štrukturálnych deficitov ako spôsobu hodnotenia dodržovania fiškálnych pravidiel.



Návrh môžu privítať krajiny, ako je Taliansko, ktoré požadujú vyššie schodky. EK minulý týždeň varovala Rím, že jeho rozpočtové plány pre budúci rok zrejme porušujú požiadavku týkajúcu sa štrukturálneho deficitu. Avšak aj podľa návrhov EFB by rozpočtové plány Talianska s najväčšou pravdepodobnosťou neboli považované za spĺňajúce pravidlá, keďže verejný dlh krajiny dlhodobo neklesá.



Podľa EFB by strop pre verejný dlh mal zostať na úrovni 60 % HDP, navrhuje však dlhšie korekčné obdobie (15 rokov) na dosiahnutie tohto cieľa.



Taliansky dlh sa nachádza nad 130 % HDP. Vláda tvrdí, že jej expanzívny rozpočet zníži dlh podporou rastu ekonomiky. Experti však upozorňujú, že očakávané tempo expanzie je príliš optimistické.



EFB takisto navrhuje, aby sankcie pre porušovanie rozpočtových pravidiel bolo viac odstupňované a efektívnejšie, keďže tresty, s ktorými počítajú aktuálne pravidlá, neboli nikdy aplikované.