Európska investičná banka vlani znížila úvery o 20 %

Banka sa tiež pripravuje na všetky scenáre brexitu, vrátane odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody na konci marca.

Brusel 29. januára (TASR) - Európska investičná banka, úverová inštitúcia Európskej únie (EÚ), minulý rok znížila objem pôžičiek o takmer 20 %. A v roku 2019 plánuje udržať financovanie na úrovni približne 60 miliárd eur, podobnej ako vlani.



Banka sa tiež pripravuje na všetky scenáre brexitu, vrátane odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody na konci marca. Ostatných 27 štátov EÚ by po brexite malo vyplniť kapitálovú medzeru spôsobenú odchodom Británie z bloku. A to aj v prípade, že dôjde k brexitu bez dohody, ktorý prinesie náhly pokles jej príjmov, povedal Werner Hoyer na tlačovej konferencii.



Hoyer uviedol, že zníženie úverov v roku 2018 bolo spôsobené lepšími hospodárskymi podmienkami v EÚ, ktoré umožnili banke investovať menej a sústrediť sa na rizikovejšie a výnosnejšie projekty.



Napriek známkam spomalenia v niekoľkých ekonomikách EÚ by banka v tomto roku chcela zachovať podobnú úroveň financovania ako vlani.



Odchod Británie z bloku pripraví banku o jedného z jej najväčších akcionárov a o kapitálový príspevok 3,5 miliardy eur (od Británie) a vypovedateľný kapitál vo výše 35 miliárd eur, ktoré sú kľúčové pre to, aby si udržala najvyšší rating AAA.



Tento rozdiel v kapitálových príspevkoch bude pokrytý z rezerv banky, povedal Hoyer, zatiaľ čo medzeru vo vypovedateľnom kapitále pokryje 27 členov EÚ.



Dohodu o vyplnení medzery sa už podarilo dosiahnuť na technickej úrovni, ale musia ju formálne schváliť ministri financií EÚ.



Podľa Hoyera formálna dohoda bude spečatená po tom, keď bude jasné, akú podobu bude mať brexit.



Dohodu medzi štátmi EÚ brzdili odlišné predstavy o budúcom rozdelení podielu, pričom Poľsko sa snažilo o väčší podiel - čo by mu prinieslo väčšie právomoci.



Dosiahnutý kompromis predpokladá mierne zvýšenie pre Poľsko a menšie zvýšenie kapitálu pre Rumunsko a možno aj pre Luxembursko.