Európska komisia a Svetová banka spolupracujú s Prešovským krajom

Prešov 25. januára (TASR) - Európska komisia spolu so Svetovou bankou chce pokračovať v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov (Catching–up Regions). Skonštatovali to zástupcovia jednotlivých inštitúcií po roku od spustenia tejto formy pomoci a prípravách na implementáciu akčného plánu, ktorý je zameraný na zvýšenie výkonnosti, zamestnanosti a ekonomického rozvoja kraja. Vo štvrtok (24. 1.) a v piatok rokovali v Úrade PSK. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Iniciatíva Catching–up Regions sa mala podľa jej slov pôvodne končiť v júni 2019. Európska komisia však prejavila záujem pokračovať v procese zdynamizovania regiónu a poskytnúť finančné prostriedky pre technickú asistenciu Svetovej banky aj po tomto termíne.



"Spolupráca je veľmi dobrá, preto sme sa rozhodli v práci pokračovať minimálne ešte rok. Vyčlenili sme ďalší milión eur na rôzne konzultačné služby a technickú pomoc expertov Svetovej banky, aby sme zdynamizovali implementáciu prijatých návrhov a opatrení," uviedol po rokovaní riadiaceho výboru v Úrade PSK zástupca Európskej komisie Andreas von Busch.



Európska komisia spolu s expertmi Svetovej banky a odborníkmi PSK zároveň vyhodnotila štyri oblasti, ktorým sa prioritne venuje. V kraji sa hľadajú modelové riešenia pre zlepšenie energetickej efektívnosti budov, využívanie geografického informačného systému a otvorených dát, zvýšenie potenciálu kraja v oblasti cestovného ruchu, ale aj na efektívnejšie prepojenie vzdelávania a trhu práce.



"Vidíme v Prešovskom kraji veľký potenciál pre rozvoj hospodárstva. Pre krajskú samosprávu je dôležité prijať úlohu lídra riadenia a zvýšiť personálne kapacity v tých komponentoch, ktoré sme identifikovali," dodal von Busch.



Ako uviedol, jedným z významných výsledkov iniciatívy je pomoc pri nasmerovaní možných zdrojov financovania už konkrétnych projektov z operačných programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.



"Spolupráca medzinárodných expertov a našich odborníkov nezostáva pri analýzach, ale prináša veľa konkrétnych návrhov, ktorých realizácia môže výrazne zlepšiť kvalitu nami poskytovaných služieb, znížiť investičný dlh na verejnom majetku alebo aj skvalitniť procesy vo verejnom sektore," povedal predseda PSK Milan Majerský, ktorý ocenil aj fakt, že zapojenie sa do iniciatívy z národnej úrovne priamo podporuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.



"Tento typ spolupráce má vysokú prioritu a je detailne sledovaný a verím, že bude aj dostatočne podporovaný najmä pri čerpaní eurofondov," uviedol Majerský.



Prešovský kraj je adresátom nového typu pomoci Európskej komisie ako pilotný región na Slovensku. Práce na takzvanom akčnom pláne sa začali v januári minulého roku. Po jeho prijatí v máji 2018 začal medzinárodný tím zložený z expertov Svetovej banky a odborníkov z regiónu implementovať dohodnuté aktivity vo vybraných oblastiach.



Medzi najvýraznejšie výsledky patrí analýza a zber dát o viac ako 400 verejných budovách v kraji, spustenie príprav na tvorbe regionálneho geoportálu, prieskum potrieb zamestnávateľov i pripravenosti stredných odborných škôl na duálne vzdelávanie. Konkrétna pomoc smeruje v rámci iniciatívy aj do okresu Snina, kde sa PSK angažuje pri výstavbe vodovodnej a kanalizačnej siete pre obce regiónu.



Európska komisia po vzore PSK iniciatívu Catching-up Regions chce aktuálne rozšíriť aj na Banskobystrický samosprávny kraj.











