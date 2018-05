EK navrhla rozpočet EÚ na rok 2019 vo výške 166 miliárd eur

Komisia zdôraznila, že ťažisko budúcoročného rozpočtu tvoria investície do silnejšieho a odolnejšieho európskeho hospodárstva a na podporu solidarity a bezpečnosti na oboch stranách hraníc EÚ.

Brusel 23. mája (TASR) - Stredajší návrh Európskej komisie (EK) rozpočtu EÚ v roku 2019 vo výške 166 miliárd eur je zameraný na podporu rastu, bezpečnosti EÚ vo vnútri jej hraníc a za nimi a na podporu nových iniciatív.



V návrhu rozpočtu EÚ na rok 2019 sú zahrnuté dve sumy pre každý program, ktorý sa má financovať – záväzky a platby. Záväzky sú prostriedky, ktoré možno na daný rok zazmluvniť a platby sú finančné prostriedky, ktoré sa majú skutočne vyplatiť. Rozpočet EÚ na rok 2019 predvída záväzky vo výške 166 miliárd eur a platby vo výške 149 miliárd eur. V oboch prípadoch ide o 3-% nárast voči roku 2018.



V správe exekutívy EÚ sa spresňuje, že finančné prostriedky určené na podporu hospodárskeho rastu predstavujú v roku 2019 spolu takmer 80 miliárd eur vo viazaných rozpočtových prostriedkoch. To zahŕňa navýšenie prostriedkov pre "vlajkové programy" Únie ako sú Horizont 2020, Erasmus+ či Nástroj na prepájanie Európy.



Z 80-miliardovej obálky EK vyčlenila 12,5 miliardy eur (+8,4 % oproti roku 2018) na výskum a inovácie v rámci programu Horizont 2020. Z toho je 194 miliónov eur určených na nový európsky spoločný podnik vysokovýkonnej výpočtovej techniky.



Suma 2,6 miliardy eur pôjde na vzdelávanie v rámci programu Erasmus+ (+10,4 %), ďalších 3,8 miliardy eur je určených pre Nástroj na prepájanie Európy (+36,4 %), čiže na infraštruktúrne siete. Komisia vyčlenila 233,3 milióna eur na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí žijúcich v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí.



Komisia očakáva, že v roku 2019 budú naplno fungovať programy politiky súdržnosti (kohézie), na ktoré vyčlenila 57 miliárd eur (+2,8 %) a financovanie poľnohospodárskej politiky zostane stabilné na úrovni takmer 60 miliárd eur (+1,2 %).



V druhej obálke s názvom "bezpečnosť v EÚ aj za jej hranicami" chce eurokomisia maximálne využívať pružnosť rozpočtu. Tak, aby mohla venovať osobitnú pozornosť otázkam migrácie a správy hraníc. Ide napríklad o reformu spoločného európskeho azylového systému, ktorý má zabezpečiť účinnejšiu, spravodlivejšiu a humánnejšiu azylovú politiku, o nový systém vstup/výstup na posilnenie riadenia hraníc a ďalšie posilnenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, agentúry EÚ pre azyl a ostatných agentúr činných v oblasti hraničných a vízových záležitostí.



Komisia v tomto rozpočtovom okruhu navrhla dodatočné financovanie vo výške 1,5 miliardy eur pre vojnových utečencov v Turecku s cieľom naďalej im poskytovať potraviny, vzdelávanie a bývanie. A chce sa zamerať aj na realizáciu dvoch významných iniciatív: rámec partnerstva s tretími krajinami v rámci európskej migračnej agendy a Európsky fond pre udržateľný rozvoj (EFSD) na riešenie základných príčin migrácie.



Tretí veľký rozpočtový okruh je zameraný na podporu nových iniciatív. Podľa návrhu EK by 103 miliónov eur mal dostať Európsky zbor solidarity, 11 miliónov eur je určených na zriadenie Európskeho orgánu práce (ELA), čo pomôže zabezpečiť spravodlivú mobilitu pracovnej sily v rámci vnútorného trhu a 40 miliónov eur pôjde na rozšírenie programu na podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch EÚ.



Do tohto balíka spadá aj rezort obrany, keď EK rozhodla vyčleniť 245 miliónov eur na zriadenie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu s cieľom pokročiť pri tvorbe európskej obrannej únie.



Eurokomisia nezabudla ani na krízový rozpočet. Na posilnenie reakcie na zemetrasenia, lesné požiare a iné prírodné katastrofy v Európe vyčlenila 150 miliónov eur - prostredníctvom rezervných kapacít civilnej ochrany na úrovni EÚ vrátane zariadení a tímov "rescEU".



V neposlednom rade eurokomisia schválila sumu vo výške 5 miliónov eur na vytvorenie Európskej prokuratúry, ktorej zámerom je trestne stíhať cezhraničnú trestnú činnosť vrátane finančných podvodov, prania špinavých peňazí a korupcie.



Spravodajca TASR Jaromír Novak