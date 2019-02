Európska komisia: Rozpočet robí z Talianska rizikovú krajinu

Talianska vláda pripravila na rok 2019 rozpočet, ktorý porušil pravidlá Európskej únie. Komisia ho preto odmietla a prikázala Rímu, aby ho prepracoval.

Miláno 21. februára (TASR) - Rozpočet Talianska nezahŕňa opatrenia schopné posilniť hospodársky rast. To robí z Talianska rizikovú krajinu, z ktorej sa môže "nákaza" rozšíriť aj do zvyšku eurozóny. Uviedol to vo svojom štvrtkovom vydaní taliansky denník La Repubblica s odvolaním na dokument Európskej komisie (EK).



Noviny citovali zo správy o tretej najväčšej ekonomike eurozóny, ktorá mala Komisia schváliť v stredu (20.2.). V dokumente sa vraj píše, že vládny návrh talianskeho rozpočtu bude mať negatívny vplyv na hospodársky rast, deficit aj dlh krajiny.



"Nie sú v ňom žiadne opatrenia, ktoré by mali pozitívny vplyv na dlhodobý rast," citovali noviny z dokumentu.



Pôvodný návrh totiž počítal s nárastom deficitu na 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) z predpokladaných 1,8 % v roku 2018.



Talianska vláda tak musela urobiť zmeny v rozpočte, aby sa vyhla disciplinárnemu konaniu. Ale podľa správy EK rozpočet stále nezahŕňa opatrenia, ktoré by podporili slabý výkon talianskeho hospodárstva, najhorší v eurozóne.