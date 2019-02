Európska komisia v stredu zablokuje fúziu divízií Alstomu a Siemensu

Zlúčenie podporujú francúzska aj nemecká vláda, rovnako ako vedenie Alstomu a Siemensu. Firmy tvrdia, že fúzia im umožní konkurovať zahraničným rivalom, ako je napríklad čínsky výrobca CRRC.

Brusel 5. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu (6. 2.) zablokuje fúziu vlakových divízií francúzskeho koncernu Alstom a nemeckého priemyselného konglomerátu Siemens, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou.



EK však vyjadrila obavy, že nová firma by poškodila hospodársku súťaž v Európe.



"Chceme silné európske firmy, ktoré dokážu konkurovať na globálnej úrovni," uviedol v utorok šéf EK Jean-Claude Juncker. Dodal však, že EK nedovolí, aby politika, alebo uprednostňovanie deformovali trh.



Siemens a Alstom v snahe o získanie súhlasu EK ponúkli, že sa vzdajú časti operácií.