Európska komisia zistila v 10 krajinách EÚ ekonomické nerovnováhy

Brusel 27. februára (TASR) - Desať krajín Európskej únie (EÚ) vykazuje ekonomické nerovnováhy a v ďalších troch krajinách sú tieto nerovnováhy nadmerné. Vyplýva to zo správ Európskej komisie (EK) o ekonomikách členských štátov Únie, ktoré zverejnila v stredu.



EK v 10 z 28 krajín EÚ zistila ekonomické nerovnováhy, patria sem Bulharsko, Chorvátsko, Francúzsko, Írsko, Holandsko, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko a Švédsko. V ďalších troch - Grécku, Taliansku a na Cypre - sú ekonomické nerovnováhy nadmerné.



Podpredseda EK Valdis Dombrovskis však ocenil, že ekonomika EÚ rastie nepretržite už siedmy rok. "Tempo expanzie sa však spomalilo." Na udržanie dynamiky rastu je potrebná vysoká konkurencieschopnosť a konvergencia smerom k vysokým štandardom. Na to sú potrebné štrukturálne reformy a cielené investície na podporu rastu produkcie v celej Európe.



Komisárka pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Marianne Thyssenová poukázala na vývoj na trhu práce spôsobený na jednej strane demografickými zmenami a na druhej strane novými technológiami. Zároveň sa zvyšuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v niektorých krajinách Únie. "Preto musíme prehodiť na vyššiu rýchlosť." Najvyššou prioritou zostáva investovanie do kvalifikácie ľudí, predovšetkým tých s najnižšou kvalifikáciou.



Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti Pierre Moscovici požaduje, aby krajiny zvýšili odolnosť svojich ekonomík voči krízam. Na to je potrebné zníženie dlhov, zvýšenie produktivity a zefektívnenie investícií.



EK hodnotila vo svojich správach, do akej miery členské štáty implementovali odporúčania komisie z júla 2018. Celkovo krajiny dosiahli pokrok pri presadzovaní viac než dvoch tretín odporúčaní, v niektorých boli pokroky ešte výraznejšie. Veľký progres sa dosiahol v oblasti finančných služieb, ale aj v oblasti trhu práce.