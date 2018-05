Európska únia odmieta rokovať s USA o obchode pod nátlakom

Juncker sarkasticky označil za veľkorysé rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý na poslednú chvíľu 30. apríla predĺžil EÚ výnimku na clá na dovoz ocele a hliníka do USA o 30 dní.

Brusel 3. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) odmieta rokovať o obchode so Spojenými štátmi "pod nátlakom" svojho údajného spojenca. Uviedol to predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker.



Juncker sarkasticky označil za "veľkorysé" rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý na poslednú chvíľu 30. apríla predĺžil EÚ výnimku na clá na dovoz ocele a hliníka do USA o 30 dní.



"Domnievame sa, že opatrenia USA nemožno ospravedlňovať na základe národnej bezpečnosti, na čo nie je dôvod medzi spojencami," povedal Juncker na zasadnutí Európskeho parlamentu v Bruseli. "Vyzývame preto na úplné stiahnutie (ciel), pokračujeme v rokovaniach so Spojenými štátmi, ale odmietame vyjednávať pod hrozbou," dodal.



Americký prezident 23. marca zaviedol clá vo výške 25 % na dovoz ocele a 10 % na hliník s odôvodnením, že import "dotovaných" kovov ohrozoval národnú bezpečnosť USA a ubližoval domácim výrobcom. Washington dočasne, do 1. mája, oslobodil od poplatkov svojich spojencov - EÚ, Austráliu, Argentínu, Brazíliu, Kanadu, Mexiko a Južnú Kóreu a 30. apríla, len štyri hodiny pred vypršaní dočasnej výnimky, ju predĺžil o ďalších 30 dni.



Európa, ktorá v minulom roku vyviezla na americký trh oba kovy za viac ako 7,7 miliardy USD (6,64 miliardy eur), má pripravené odvetné opatrenia za americké tarify. V prípade, že jej USA zrušia výnimku, zavedie clá na dovoz amerických produktov vrátane ikonických predmetov, ako sú motocykle Harley-Davidson, džínsy a bourbon.



Trumpova administratíva povedala obchodným partnerom, že musia urobiť ústupky, ak nechcú clá. Ale EÚ označila zámery USA za nejasné a vyhlásila, že nebude rokovať bez toho, aby najprv získala trvalú výnimku.



EÚ ešte predtým vyjadrila sklamanie, že rozhodnutie Washingtonu len "predlžuje neistotu" a vyzvala na udelenie trvalej výnimky na clá.



(1 EUR = 1,2007 USD)