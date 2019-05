Európska únia potrebuje novú prísnejšiu zmluvu

Nová zmluva by zároveň mala počítať s obrannými záväzkami EÚ v súvislosti s NATO a ďalšími európskymi spojencami.

Viedeň 3. mája (TASR) - Zmluva, ktorá tvorí základ Európskej únie, by mala byť aktualizovaná prísnejšími sankciami pre členské krajiny, ktoré porušujú pravidlá týkajúce sa dlhu, migrácie a demokracie. Vyhlásil to v piatok rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ktorého cituje tlačová agentúra DPA.



"Máme dlhovú krízu, krízu eura, migračnú krízu, klimatickú krízu a chaos okolo brexitu. Potrebujeme novú zmluvu o EÚ, stará už nevyhovuje," povedal Kurz pre piatkové vydanie denníka Kleine Zeitung. Konzervatívny líder to vyhlásil tri týždne pred tým, ako si euroblok zvolí nový zákonodarný zbor.



Lisabonská zmluva EÚ by nemala byť zásadne zmenená, čo sa týka existujúcich inštitúcií bloku, avšak počet komisárov vo výkonnej zložke by sa mal znížiť, tvrdí 32-ročný Kurz.



Európsky parlament by nemal striedať svoje pôsobisko medzi Štrasburgom a Bruselom, ale zotrvať v belgickej metropole, ktorá je de facto hlavným mestom EÚ, dodal kancelár. "Európsky parlament nesmie byť kočujúcim cirkusom," povedal Kurz.



"Nová zmluva by mala mať jasnejšie sankcie voči členským krajinám, ktoré naakumulujú dlh; pokuty pre krajiny, ktoré púšťajú cez svoje územie ilegálnych migrantov namiesto toho, aby ich registrovali; a tvrdé dôsledky za narúšanie právneho poriadku a liberálnej demokracie," zdôraznil Kurz.



Jeho Rakúska ľudová strana (ÖVP) je súčasťou európskej politickej skupiny Európska ľudová strana (EPP), ktorá v marci dočasne zrušila členstvo maďarskej vládnucej strane Fidesz pre jej protieurópske postoje.



Rakúsky líder vysvetlil, že pravicových populistov nevníma ako spojencov na úrovni EÚ, hoci v jeho vlastnej koaličnej vláde figuruje krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ). "Naším cieľom je zlepšiť EÚ, a nie ju zničiť alebo miešať sa do fantazírovania o vystúpení (z bloku)," vyhlásil Kurz.



Nová zmluva by zároveň mala počítať s obrannými záväzkami EÚ v súvislosti s NATO a ďalšími európskymi spojencami vrátane zvýšenia výdavkov na obranu, vzájomnej obrannej klauzuly a európskej bezpečnostnej rady, ktorá bude zahŕňať EÚ.



Zatiaľ čo Kurz nechce Európskej únii odovzdať národné rozhodnutia o vojenských nasadeniach, členské štáty by podľa neho mohli užšie spolupracovať na obrane, najmä ak ide o dodávky zbraní.



Kurz však odmietol návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na vytvorenie rozličných výborov EÚ. "Zakaždým, keď má Európa problém, príde návrh na novú inštitúciu," podotkol rakúsky kancelár.