Európske akcie sa v pondelok dostali na 5-mesačné maximum

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 4. marca (TASR) - Európske akcie sa na začiatku nového týždňa dostali až na 5-mesačné maximum. Pozitívnym faktorom boli správy signalizujúce možnú dohodu medzi USA a Čínou, ktorá by ukončila ich obchodné spory. Akcie však neskôr prišli o časť ziskov. Väčšina európskych indexov vzrástla, ale nemecký Dax uzavrel mierne v mínuse. Wall Street sa podvečer pohybovala výrazne v negatívnom teritóriu.



Paneurópsky index Stoxx Europe 600 stúpol počas pondelka až o 0,6 % a dostal sa na najvyššiu úroveň od 5. októbra. Nakoniec uzavrel s plusom 0,23 % na úrovni 375,09 bodu. Index od začiatku roka vyskočil o vyše 11 %.



Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 v pondelok vzrástol o 0,15 % na 3317,12 bodu a európsky index FTSEurofirst 300 o 0,25 % na 1473,45 bodu.



Americký prezident Donald Trump a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching by vzhľadom na pokrok pri rokovaniach mohli niekedy koncom marca uzavrieť formálnu obchodnú dohodu, uviedol v nedeľu (3. 2.) americký denník Wall Street Journal.



"Dohoda medzi dvoma najväčšími ekonomikami by ukončila ovzdušie neistoty, ktorá škodí aktívam vnímaným ako rizikovejšie, ako sú napríklad akcie," uviedol analytik ActivTrades Pierre Veyret. Dodal však, že trh už do cien vo veľkej miere započítal potenciálnu dohodu, čo by mohlo zvýšiť riziká oslabenia.



Kľúčový nemecký index Dax v pondelok stratil 0,08 % a uzavrel na 11.592,66 bodu. Počas obchodovania sa držal mierne v pluse, pred jeho koncom mal však na nemecký index negatívny vplyv pokles búrz v USA. Dax tak neudržal hranicu 11.600 bodov, ktorú v piatok (1. 3.) pokoril po takmer 4 mesiacoch.



Hlavný francúzsky index Cac 40 v pondelok stúpol o 0,41 % na 5286,57 bodu, taliansky index FTSE MIB o 0,11 % na 20.718,30 bodu a britský FTSE 100 o 0,39 % na 7134,39 bodu.



Wall Street sa v pondelok podvečer pohybovala výrazne v mínuse. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 19.34 h SEČ nachádzal so stratou 1,24 % na 25.703,53 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 1,09 % na 2773,06 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,71 % na 7541,05 bodu.