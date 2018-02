Európske akcie zaznamenali ďalší pokles

Akcie na Wall Street skončili v noci na dnes nižšie ako v predchádzajúcom dni, po tom, ako vlna výpredajov zoslabla po dvoch dňoch chaotického obchodovania a početných výkyvov cien.

Frankfurt nad Mohanom 8. februára (TASR) - Európske akcie zaznamenali vo štvrtok ráno ďalší pokles, dôvodom sú pokračujúce výkyvy na globálnych trhoch.



Podľa najnovších údajov sa londýnsky index FTSE do 10.00 SEČ znížil o 0,6 %. Investori vyčkávajú na rozhodnutie centrálnej banky Bank of England (BoE). Vo všeobecnosti sa očakáva, že ponechá svoju hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 0,5 % a zároveň uverejní najnovšie prognózy hospodárskeho rastu a inflácie v Spojenom kráľovstve.



Frankfurtský index DAX medzitým klesol o 0,9 % a parížsky CAC stratil 0,5 % v priebehu rána.



Po utorkovom (6.2.) výraznom poklese európskych akcií o 2,5 %, sa hlavné európske indexy v stredu (7.2.) zotavili a pripísali si zisky v rozmedzí 1,5 - 2 %.



Pokiaľ ide o ázijské indexy, tokijský Nikkei dnes vzrástol o 1,1 %. Hongkonský index Hang Seng sa takisto zvýšil, a to o 0,4 % po piatich dňoch strát, aj keď obchodníkov naďalej znepokojuje volatilita na svetových trhoch.



Dow Jones sa znížil o 0,1 %, pričom až na konci obchodovania sa dostal do červených čísiel a väčšinu dňa bol v pozitívnom teritóriu.



Aj index S & P 500 v stredu klesol o 0,5 %.