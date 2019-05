Európske akciové trhy oslabili, Dax klesol o 1,52 %

Dax už minulý týždeň padol takmer o 3 %.

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 13. mája (TASR) - Európske akciové trhy na začiatku nového týždňa výrazne oslabili. Dôvodom je eskalácia obchodného sporu medzi USA a Čínou. Peking v pondelok ohlásil odvetné clá na americké tovary v hodnote 60 miliárd USD (53,36 miliardy eur). Podvečer sa hlboko v negatívnom teritóriu nachádzala aj Wall Street.



Kľúčový nemecký index Dax v pondelok stratil 1,52 % a uzavrel na úrovni 11.876,65 bodu. Dax už minulý týždeň padol takmer o 3 %. Hlavný francúzsky index Cac 40 v pondelok klesol o 1,22 % na 5262,57 bodu, taliansky index FTSE MIB o 1,35 % na 20.593,72 bodu a britský FTSE 100 o 0,55 % na 7163,68 bodu.



Paneurópsky index Stoxx Europe 600 padol o 1,21 % a uzavrel na 372,57 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa znížil o 1,20 % na 3320,78 bodu a európsky index FTSEurofirst 300 o 1,10 % na 1465,11 bodu.



Mierny optimizmus z piatka (10. 5.), ktorý spôsobili vyhlásenia na oboch stranách, že obchodné rokovania medzi USA a Čínou boli konštruktívne, rýchlo vyprchal. Americký prezident Donald Trump najprv opätovne pripísal vinu za eskaláciu obchodného sporu Pekingu a pohrozil ďalšími clami, ak nepríde k dohode. Čína potom ohlásila odvetné clá na tovary z USA v hodnote 60 miliárd USD, ktoré začnú platiť 1. júna.



To spôsobilo zníženie rizikového apetítu investorov, ktorí už neveria, že by sa obchodný spor medzi USA a Čínou mohol rýchlo vyriešiť.



Euro sa podvečer predávalo po 1,1230 USD. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok referenčný kurz na 1,1245 (v piatok: 1,1230) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8893 (0,8905) eura.



Wall Street sa v pondelok podvečer pohybovala hlboko v negatívnom pásme. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 19.04 h SELČ nachádzal s mínusom 2,68 % na 25.247,26 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 2,40 % na 2812,22 bodu a technologický index Nasdaq Composite padol o 3,47 % na 7642,02 bodu.



(1 EUR = 1,1245 USD)