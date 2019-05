Európske akciové trhy posilnili

Dôvodom je zmiernenie rétoriky v globálnych obchodných sporoch.

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 16. mája (TASR) - Európske akciové trhy vo štvrtok výrazne posilnili. Dôvodom je zmiernenie rétoriky v globálnych obchodných sporoch. Podvečer sa v pozitívnom teritóriu pohybovala aj Wall Street.



Kľúčový nemecký index Dax nadviazal na svoje zisky zo stredy (15. 5.), pripísal si 1,74 % a uzavrel na úrovni 12.310,37 bodu. Hlavný francúzsky index Cac 40 stúpol o 1,37 % na 5448,11 bodu, taliansky index FTSE MIB o 1,38 % na 21.151,80 bodu a britský FTSE 100 o 0,78 % na 7353,51 bodu.



Paneurópsky index Stoxx Europe 600 vzrástol o 1,27 % a uzavrel na 382,88 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa zvýšil o 1,56 % na 3438,56 bodu a európsky index FTSEurofirst 300 o 1,22 % na 1505,83 bodu.



Investorov povzbudilo, že americká administratíva údajne chce posunúť rozhodnutie o clách na dovoz áut o šesť mesiacov. "Donald Trump sa očividne bojí viesť obchodnú vojnu na dvoch frontoch," uviedol analytik nemeckej krajinskej banky NordLB Tobias Basse. Takisto to podporuje domnienku, že americký prezident dúfa, že v dohľadnom čase dokáže vyriešiť obchodný spor s Čínou. To podporilo rizikový apetít investorov, dodal Basse.



Euro sa podvečer obchodovalo po 1,1177 USD/EUR. Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok referenčný kurz na 1,1203 (v stredu: 1,1183) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8926 (0,8942) eura.



Wall Street sa vo štvrtok podvečer takisto pohybovala výrazne v pozitívnom pásme. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 19.31 h SELČ nachádzal s plusom 1,05 % na 25.917,73 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 1,25 % na 2886,61 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,28 % na 7922,55 bodu.