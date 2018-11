Zvládli by európske banky krízu? Záťažovými testami prešli všetky

Prekvapil výsledok najväčšej európskej banky Deutsche Bank s 8,14 %. Väčšina expertov očakávala horší výsledok.

Londýn 2. novembra (TASR) - Európske finančné inštitúty sú vo všeobecnosti lepšie pripravené na potenciálnu hospodársku a finančnú krízu ako pred niekoľkými rokmi. Všetky veľké európske banky prešli záťažovými testami.



Záťažové testy zrealizovali Európsky orgán pre bankovníctvo (European Banking Authority, EBA) a Jednotný mechanizmus dohľadu (Single Supervisory Mechanism, SSM). V rámci testov sa zisťovalo, ako výrazne by klesol vlastný kapitál bánk v prípade 3-ročného poklesu ekonomiky, nárastu nezamestnanosti a prepadu cien nehnuteľností. Výsledky boli v piatok zverejnené v Londýne.



EBA uviedol, že všetkých 48 bánk z 15 európskych štátov, ktoré sa podrobili testu, ním prešlo, keďže v prípade najnegatívnejšieho scenára by ich základný ukazovateľ kapitálovej primeranosti Core Tier 1 zostal nad úrovňou 5,5 %. Najhoršie skončila britská banka Barclays so 6,37 %, ďalší britský finančný inštitút Lloyds taktiež zaznamenal so 6,8 % relatívne slabší výsledok.



Prekvapil výsledok najväčšej európskej banky Deutsche Bank s 8,14 %. Väčšina expertov očakávala horší výsledok. Commerzbank by v prípade realizácie krízového scenára mala na konci roka 2020 kapitálový vankúš na úrovni 9,93 %.



Nepotvrdili sa ani obavy týkajúce sa zdravia talianskych bánk. Základný ukazovateľ kapitálovej primeranosti najväčšej talianskej banky Unicredit by v prípade krížového scenára klesol na 9,34 %, ukazovateľ UBI Banca na 7,42 %, najhoršie spomedzi talianskych finančných inštitútov skončila Banco BPM so 6,67 %.



Test EBA ukázal, že banky v Európe sú teraz "odolnejšie voči šokom", uviedla ECB.