Európske burzy nemali v pondelok jasný smer, Dax stratil 0,02 %

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn/New York 29. júla (TASR) - Európske burzy na začiatku nového týždňa nenašli jasný smer. Nemecký Dax, francúzsky CAC 40 či index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 takmer stagnovali, keď zatvorili mierne v mínuse.



Investori čakajú na stredajšie (31. 7.) rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o nastavení menovej politiky. Vo všeobecnosti sa počíta s prvým znížením kľúčovej sadzby za vyše 10 rokov. Analytik CMC Markets Jochen Stanzl upozornil, že Fed môže sklamať trhy, ak zníži kľúčový úrok len o 25 bázických bodov a potom si nechá čas, kým podnikne ďalší krok. Väčšina investorov však počíta s razantnejším uvoľnením menovej politiky.



Mierne pozitívny vplyv na náladu na akciových trhoch má to, že tento týždeň by sa mali obnoviť obchodné rokovania medzi USA a Čínou.



Kľúčový nemecký akciový index Dax v pondelok odpísal 0,02 % a uzavrel na úrovni 12.417,47 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 klesol o 0,16 % na 5601,10 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,59 % na 21.709,30. Naopak, britský FTSE 100 si polepšil o 1,82 % na 7686,61 bodu.



Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa v pondelok znížil o 0,03 % na 3523,58 bodu. Paneurópsky index STOXX Europe 600, naopak, stúpol o 0,03 % na 390,85 bodu.



Takisto Wall Street nemala pondelok podvečer jasné smerovanie. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial sa o 18.39 h SELČ nachádzal so ziskom 0,16 % na úrovni 27.236,34 bodu. Širší index S&P 500, naopak, klesol o 0,23 % na 3018,92 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,67 % na 8274,15 bodu.