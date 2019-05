Európske burzy padajú

So znižovaním rizikového apetítu investorov, čo má negatívny vplyv na akciové trhy, zároveň posilňujú štátne dlhopisy, ktoré sú považované za bezpečné investície.

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 31. mája (TASR) - Európske akciové trhy padajú a ázijské burzy uzavreli v piatok v mínuse. Investori sa obávajú, že clá na dovoz z Mexika, ktoré ohlásil americký prezident Donald Trump, môžu stiahnuť USA do recesie. Ďalším negatívnym faktorom boli slabé údaje z Číny.



Kľúčový nemecký index Dax sa v piatok o 13.16 h SELČ nachádzal so stratou na úrovni 11.692,50 bodu. Hlavný francúzsky index Cac 40 klesol o 1,44 % na 5173,51 bodu, taliansky index FTSE MIB o 1,55 % na 19.643,96 bodu a britský FTSE 100 o 1 % na 7145,74 bodu.



Paneurópsky index Stoxx Europe 600 padol o 1,30 % na 367,24 bodu, index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 o 1,55 % na 3266,75 bodu a európsky index FTSEurofirst 300 o 1,32 % na 1445,47 bodu.



So znižovaním rizikového apetítu investorov, čo má negatívny vplyv na akciové trhy, zároveň posilňujú štátne dlhopisy, ktoré sú považované za bezpečné investície. Výnosy 10-ročných nemeckých dlhopisov padli na najnižšiu úroveň v histórii. V piatok sa na sekundárnom trhu znížili až na -0,211 % a dostali sa pod svoje doterajšie minimum -0,205 % z júla 2016.



V piatok uzavreli v negatívnom teritóriu aj ázijské akciové trhy. Hongkonský index Hang Seng stratil 0,79 % a uzavrel na úrovni 26.901,09 bodu. Kľúčový japonský index Nikkei 225 klesol o 1,63 % na 20.601,19 bodu a širší index Topix o 1,29 % na 1512,28 bodu. Kľúčový čínsky index Shanghai Composite sa znížil o 0,24 % na 2898,70 bodu.