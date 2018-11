Európske burzy v piatok mierne vzrástli, Dax si pripísal 0,44 %

Trump v piatok signalizoval, že by koncom mesiaca na samite lídrov skupiny G20 mohol uzatvoriť obchodnú dohodu s Čínou.

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 4. novembra (TASR) - Európske burzy sa v piatok (2. 11.) mierne zotavili. Podporili ich nádeje na ukončenie obchodného sporu medzi USA a Čínou. Ku koncu obchodovania však prišli o časť ziskov a Wall Street uzavrela v mínuse.



Kľúčový nemecký index Dax si v piatok pripísal 0,44 % a uzavrel na úrovni 11.518,99 bodu. Za celý uplynulý týždeň stúpol takmer o 3 %. Dax tak pokračuje v zotavovaní sa po čiernom októbri, keď padol o 6,5 % a zaznamenal najhorší mesiac od januára 2016.



Hlavný francúzsky index Cac 40 v piatok stúpol o 0,32 % na 5102,13 bodu, taliansky index FTSE MIB sa zvýšil o 1,07 % na 19.390,34 bodu. Naopak, britský FTSE 100 ukončil piatkové obchodovanie so stratou 0,29 % na 7094,12 bodu.



Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 v piatok vzrástol o 0,32 % na 3214,41 bodu. Za október padol o vyše 5 %. Paneurópsky index Stoxx Europe 600 vzrástol o 0,28 % na 364,08 bodu. Európsky index FTSEurofirst 300 uzatvoril v piatok s plusom 0,19 % na úrovni 1429,62 bodu.



Analytik brokerskej firmy CMC Markets Jochen Stanzl sa obáva, že deklarovaná pripravenosť amerického prezidenta Donalda Trumpa uzatvoriť obchodnú dohodu s Čínou je len politickou taktikou pred utorkovými (6. 11.) voľbami do Kongresu.



Trump v piatok signalizoval, že by koncom mesiaca na samite lídrov skupiny G20 mohol uzatvoriť obchodnú dohodu s Čínou. Vo štvrtok (1. 11.) telefonoval so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom a obaja prezidenti označili rozhovor za pozitívny. Vyhlásenia Trumpovho ekonomického poradcu Larryho Kudlowa neskôr utlmili optimizmus investorov, čo malo aj negatívny vplyv na Wall Street, ktorá uzavrela v mínuse. Trump však neskôr večer znova signalizoval možnosť dohody.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial sa v piatok po troch dňoch rastu počas obchodovania dostal až na takmer 25.579 bodov. Neskôr však prišiel o svoje zisky a piatkové obchodovanie uzavrel so stratou 0,43 % na úrovni 25.270,83 bodu. Za celý uplynulý týždeň si však pripísal vyše 2 %.



Širší index S&P 500 v piatok klesol o 0,63 % na 2723,06 bodu a technologický index Nasdaq Composite padol o 1,04 % na 7356,99 bodu.