Európske digitálne spoločnosti sa obávajú zavedenia digitálnej dane

Brusel 30. októbra (TASR) - Európski majitelia veľkých digitálnych spoločností ako Spotify, Booking.com, Zalando, eDreams, Rovio či Angry Birds vyjadrili "vážne znepokojenie" v súvislosti s plánovaným zdanením digitálnych gigantov, ktoré navrhuje Európska komisia. Predstavitelia 16 digitálnych spoločností svoje obavy vyjadrili v liste adresovanom ministrom financií členských krajín EÚ.



Belgická televízna stanica RTBF uviedla, že v uvedenom dokumente sa uvádza, že zavedenie digitálnej dane, takzvanej dane GAFA (nazvanej podľa štyroch najväčších technologických gigantov: Google, Apple, Facebook a Amazon) "by spôsobilo materiálne škody na hospodárskom raste a inováciách, investíciách a zamestnanosti v celej Európe".



Signatári listu upozornili, že navrhovaná daň je určená pre veľké a vysoko ziskové spoločnosti, avšak bude mať neprimeraný vplyv na európske podniky, čo povedie k "nespravodlivému zaobchádzaniu".



O návrhu Európskej komisie, predloženom v marci tohto roku, sa v súčasnosti diskutuje v Európskom parlamente a aj na úrovni členských štátov Únie. Komisia navrhla dočasnú trojpercentnú daň z príjmov určitých činností (reklama alebo ďalší predaj osobných údajov) veľkých internetových spoločností. V súčasnosti tieto firmy podliehajú zdaneniu iba v krajine, kde majú trvalé sídlo. Niektorí poslanci Európskeho parlamentu sú s trojpercentnou daňou nespokojní a žiadajú, aby bola bližšie piatim percentám. Riešením tejto otázky na celosvetovej úrovni sa zaoberá Organizácia pre ekonomický rozvoj a spoluprácu (OECD). OECD by však mala zverejniť svoje odporúčania v oblasti zdaňovania digitálnej ekonomiky až o dva roky.



Francúzsko, ktoré stojí v pozadí tohto návrhu, dúfa, že ostatné členské krajiny ho schvália ešte do konca roka. Francúzsky minister financií Bruno Le Maire pred týždňom (23. 10.) vyzval europoslancov združených v Štrasburgu k prijatiu opatrení, ktoré otvoria cestu zavedeniu digitálnej dane na celoeurópskej úrovni. Niektoré krajiny sa však proti tomuto projektu stavajú skôr negatívne, napríklad Írsko, kde niektoré digitálne spoločnosti majú svoje európske centrály. Proti sú aj Švédsko, Fínsko a Česká republika.



Európske spoločnosti využívajúce digitalizáciu upozorňujú, že navrhovaná daň povedie k strate výnosov, ktoré najmä mladé a začínajúce podniky potrebujú na reinvestície do svojho rastu. Šéfovia 16 európskych digitálnych spoločností upozornili tiež na skutočnosť, že návrh Bruselu vyvoláva "viaceré vážne právne, technické a politické otázky".



Ministri financií EÚ (Ecofin) budú o tejto otázke opätovne diskutovať na svojom najbližšom stretnutí v Bruseli v utorok 6. novembra.



