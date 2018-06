Európske veľkobanky UniCredit a SocGen údajne zvažujú fúziu

UniCredit, najväčšia banka v Taliansku z hľadiska aktív, v minulom roku zvažovala možnú fúziu s nemeckou Commerzbank.

Miláno 4. júna (TASR) - Európske veľkobanky, talianska UniCredit a francúzska Société Générale (SocGen), údajne zvažujú fúziu. Tento krok by viedol k vzniku európskeho bankového gigantu. Informovali o tom v nedeľu (3.6.) renomované hospodárske noviny Financial Times (FT).



Generálny riaditeľ UniCredit, Francúz Jean Pierre Mustier, ktorý kedysi pracoval v SocGen, sa už niekoľko mesiacov zaoberá touto myšlienku, napísali FT s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou. Aj vedenie SocGen skúmalo možnosť spojenia, tvrdia FT.



Diskusie o fúzii sú v počiatočnej fáze, ale politický vývoj v Taliansku už údajne posunul časový harmonogram potenciálnej fúzie, informovali FT.



SocGen, druhá najväčšia banka vo Francúzsku, uvažuje o fúziu s inou finančnou inštitúciou už zhruba desať rokov, uviedli FT. Podľa zdroja z bankového sektora ale obe banky by minimálne ešte rok neboli pripravené uzavrieť dohodu.



UniCredit, najväčšia banka v Taliansku z hľadiska aktív, v minulom roku zvažovala možnú fúziu s nemeckou Commerzbank. Konsolidácia najväčších poskytovateľov úverov v Európe je v ostatných mesiacoch horúcou témou vzhľadom na nízke úrokové sadzby a klesajúce zisky.



Vlani v septembri však Mustier povedal, že UniCredit nemá do roku 2019 vo výhľade žiadne významné akvizície.



"Náš plán je organický, budeme presadzovať a rozvíjať aktivity na čisto organickej báze až do konca (súčasného) plánu," povedal vlani. "A po roku 2019 sú všetky možnosti otvorené a uvidíme, aké budú najlepšie alternatívy."



Société Générale v pondelok v e-mailovej správe poprela akúkoľvek diskusiu o možnej fúzii s UniCredit.