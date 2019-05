Európskej smernici o distribúcii poistenia predchádzala dlhá diskusia

Účastníci medzinárodného workshopu sa zhodli na tom, že smernica priniesla určitú harmonizáciu trhov v EÚ a rovnosť povinností pre všetky distribučné kanály v oblasti poistenia.

Bratislava 2. mája (TASR) - Smernici Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (EÚ) z roku 2016 o distribúcii poistenia (IDD) predchádzala viac ako sedem rokov trvajúca diskusia, ktorej výsledkom bola aspoň minimálna harmonizácia. Uviedol to vo štvrtok riaditeľ Európskej federácie sprostredkovateľov poistenia Nic De Maesschalck počas medzinárodného workshopu Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP).



"Na Slovensku sa snažíte zakázať provízie v istých ohľadoch. Okrem vás viem o Fínsku, kde sú zakázané provízie z neživotného poistenia," povedal riaditeľ De Maesschalck. IDD je smernica, ktorá je založená na aktivitách a v SR sa pracuje na báze nomeklatúr, povedal s tým, že iný je aj postoj ku sprostredkovateľom.



V EÚ sú však podľa neho veľké rozdiely a on je skôr zástancom maximálnej harmonizácie. "Minimálna harmonizácia pomohla iba čiastočne. Trhy by nemali byť izolované, vďaka rovnakým regulačným rámcom je zabezpečená flexibilita na jednotnom európskom trhu," uviedol. Dodal, že to je pozitívne pre podnikateľské súbjekty, ktoré chcú pôsobiť na domácom aj zahraničnom trhu. "Národné legislatívy však často zašli oveľa ďalej, nad rámec IDD, tento jav pozorne vnímame," konštatoval riaditeľ De Maesschalck.



Predseda predstavenstva AFISP Martin Lancz v tejto súvislosti uviedol, že na Slovensku bola už v roku 2009 väčšina z požiadaviek smernice zavedených do zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve. "Riešili sme niektoré technické spresnenia, nemuseli sme vytvárať napríklad nové inštitúty podľa IDD, ako to museli spraviť v Maďarsku a Českej republike," povedal Lancz a zdôraznil, že Slovensko bolo pripravené na IDD.



Účastníci podujatia sa zhodli na tom, že smernica priniesla určitú harmonizáciu trhov v EÚ a rovnosť povinností pre všetky distribučné kanály v oblasti poistenia. Pozitívom je, že ostali zachované podmienky poskytovania služieb na základe zmlúv s finančnými inštitúciami. "Problémom je, že do každej legislatívy bola smernica implementovaná inak, pričom národné právne predpisy išli v mnohom nad rámec jej požiadaviek, čo prinieslo viac byrokracie a administratívy pre samotných sprostredkovateľov," uvádza Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov.



Hlavnými témami podujatia boli implementácia európskej smernice o distribúcii poistenia (IDD) v krajinách Vyšehradskej štvorky a nové trendy a digitalizácia v oblasti finančného sprostredkovania a poisťovníctva.



Zúčastnili sa na ňom hostia aj z Asociácie nezávislých poisťovacích maklérov v Maďarsku, Českej Asociácie spoločností finančného poradenstva a sprostredkovania, Asociácie českých poisťovacích maklérov a odborná verejnosť vrátane zástupcu Národnej banky Slovenska.