Európski ministri financií potrebujú nájsť kandidáta na čelo MMF

Aix-en-Provence 8. júla (TASR) - Európski ministri financií potrebujú nájsť kompromisného kandidáta, ktorý by nahradil Christine Lagardeovú vo funkcii riaditeľky Medzinárodného menového fondu (MMF). Vyhlásil to cez víkend francúzsky minister financií Bruno Le Maire.



Európski lídri minulý týždeň nominovali Lagardeovú na post prezidentky Európskej centrálnej banky (ECB) po skončení mandátu Maria Draghiho v závere roka. To však nastolilo otázku, kto ju nahradí na čele fondu.



Podľa tradície MMF od druhej svetovej vojny vždy vedie Európan, zatiaľ čo sesterskú inštitúciu - Svetovú banku (SB) Američan. Väčšie transformujúce sa ekonomiky sa v minulosti pokúsili narušiť túto dualitu návrhom vlastných kandidátov, ale bez výsledku.



Vzhľadom na to, že novým šéfom Svetovej banky sa nedávno stal Američan David Malpass, podľa zdroja z Francúzska nie je dôvod, prečo by šéfom MMF nemal byť opäť Európan.



Le Maire na okraj konferencie o ekonómii a obchode v južnom Francúzsku uviedol, že európski ministri financií budú o kandidátoch diskutovať na svojom stretnutí v utorok 9. júla v Bruseli.



"Musíme nájsť kompromis na európskej úrovni," povedal novinárom. "Dúfam, že nájdeme kompromis o najlepšom kandidátovi, najlepšom európskom kandidátovi pre MMF."



„Ak budeme mať dobrého európskeho kandidáta, mohli by sme mať dobrého kandidáta aj pre MMF,“ odpovedal na otázku, či guvernér britskej centrálnej banky (Bank of England) Mark Carney, ktorý má britský, kanadský a írsky pas, mohol byť jedným z kandidátov na najvyšší post vo fonde.



Carney, ktorý bol tiež guvernérom kanadskej centrálnej banky, je široko rešpektovaný v medzinárodných politických kruhoch.



Le Maire v piatok (5. 7.) vylúčil svoju kandidatúru na post vo fonde a pre televíziu BFM uviedol, že má v úmysle zostať na francúzskom ministerstve financií počas piatich rokov mandátu prezidenta Emmanuela Macrona.



Špekuluje sa, že možnými kandidátmi na funkciu riaditeľa MMF by mohli byť guvernér fínskej centrálnej banky Olli Rehn, francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau, prezident nemeckej Bundesbank Jens Weidmann a člen predstavenstva ECB Benoit Coeure.



Niektorí analytici tiež špekulujú, že Draghi, ktorý pred odchodom z ECB oslávi 72 rokov, by mohol byť tiež potenciálnym kandidátom pre MMF v rámci výmeny pracovných miest s Lagardeovou.