Eurostat: EÚ vlani dosiahla v obchode s USA prebytok 139 mld. eur

Hodnota exportu predstavovala 407 miliárd eur a importu z USA do EÚ 268 miliárd eur.

Luxemburg/Brusel 20. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) dosiala v roku 2018 v obchode s USA prebytok 139 miliárd eur, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat.



Hodnota exportu predstavovala 407 miliárd eur a importu z USA do EÚ 268 miliárd eur. Na priemyselné tovary pripadalo 89 % vývozu tovarov z EÚ a 80 % dovozu tovarov z USA.



Najväčším dovozcom tovarov z USA bola vlani Veľká Británia (55 miliárd eur). Naopak, najväčším vývozcom bolo Nemecko (114 miliárd eur).



USA boli vlani podľa Eurostatu najväčším exportným trhom pre EÚ. Do Spojených štátov smerovalo 21 % z celkového vývozu z Únie. USA boli druhým najväčším importérom (14 %) do EÚ po Číne (20 %).