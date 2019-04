Eurovea City a prvý slovenský mrakodrap na IXPO v premiére

Foto: Subdigital

Bratislava 26. apríla (OTS) - Technologické vynálezy, inovatívne prednášky, zaujímavé prezentácie a jedinečné IT projekty predstavia účastníci už tento víkend na Tyršovom nábreží pri Dunaji. Spoločnosť JTRE vo svojom pavilóne predstaví verejnosti interaktívny 3D model prvého slovenského mrakodrapu Eurovea Tower a virtuálnu realitu novovznikajúcej štvrte Eurovea City, ktorá okrem detailného prevedenia a vysokej kvalite zobrazenia predstaví jeden z najväčších takto spracovaných projektov v Európe.Návštevníci festivalu budú môcť zažiť budúcnosť už dnes vďaka technológiám, ktoré v súčasnosti umožňujú prepojiť pôvodné s plánovaným, staré s novým, skutočné s virtuálnym. Vďaka tomu mohol tím odborníkov vytvoriť reálny pohľad do ešte nezverejnených zákutí štvrte Eurovea City, ktorá bude dokončená v roku 2022. Súčasťou virtuálnej reality je aj jedinečná dominanta – 168 metrov vysoká budova Eurovea Tower, ktorá sa po dokončení stane prvým mrakodrapom na Slovensku. „,“ opisuje škálu možností a dôraz na detail virtuálnej reality výkonný riaditeľ JTRE. Toto všetko si budú môcť návštevníci IXPA vyskúšať buď pomocou herného ovládača alebo prostredníctvom špeciálneho VR headsetu HTC Vive Pro.Milovníkov moderných technológií, svetelných efektov a aj modelárstva upúta už z diaľky druhý unikát pavilónu JTRE. Má totiž viac ako dva metre. Interaktívny model mrakodrapu je zložený z 3 000 digitálne vyrábaných oceľových, sklenených a plastových častí, ktoré do seba zapadajú tak presne, že nebolo potrebné použiť žiaden spojovací materiál. Realistický model Eurovea Tower vážiaci pol tony pripravila spoločnosť Subdigital, ktorá sa špecializuje na prepájanie moderných technológií s fyzickými modelmi. Každé jedno poschodie bolo precízne vyrezané laserom a ich poskladaním vznikol dokonalý model mrakodrapu, ktorý je vybavený až 5 000 LED svetielkami. Každé sa dá ovládať samostatne, čo znamená, že je možné naprogramovať nielen jeho intenzitu či farbu, ale aj frekvenciu svietenia. „“ opisuje rast kvality poskytovaných služieb. Návštevníkov IXPO budú zaujímať aj ďalšie zaujímavé svetelné efekty, ktoré využívajú potenciál LED svetiel naplno, napríklad simulácia východu a západu slnka.Na festivale nemôže chýbať ani unikátny animovaný 3D model, ktorý JTRE predstavila verejnosti v septembri minulého roka. Ten zobrazuje až 60 kilometrov štvorcových mesta v mierke 1:6 000. Na ploche necelých 3 metrov štvorcových uvidia návštevníci všetky informácie o plánovanej električkovej trati v rozlíšení 4K. Tie sú doplnené o priestorový hologram budov a topografie mesta Bratislava. Model dopravnej infraštruktúry Bratislavy prezentuje existujúcu sieť električkovej, železničnej a cestnej infraštruktúry so zameraním na koľajovú dopravu.Prvý ročník technologického festivalu IXPO sa bude konať od 26. do 28. apríla na Tyršovom nábreží. Bohatý program rozdelili organizátori na 6 pódií, kde bude v sobotu diskutovať aj zástupca spoločnosti JTRE, architektonického štúdia GFI a tvorcovia virtuálnej reality zospoločnosti ENLI. Festival je určený pre všetkých moderných ľudí a nadšencov technologického pokroku.