K. Regling: Eurozóna je lepšie pripravená na krízy než pred 10 rokmi

Washington 11. apríla (TASR) - Eurozóna je výrazne lepšie pripravená na nové turbulencie než pred finančnou krízou pred vyše 10 rokmi. Vo štvrtok to na jarnom zasadnutí Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB) vo Washingtone povedal šéf Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) Klaus Regling. Dodal, že už nebdie po nociach znepokojený otázkou, či eurozóna prežije ďalšiu krízu ako pred 10 rokmi.



"Menová únia je silnejšia ako pred 10 rokmi," uviedol Regling. Dôvodom je rad opatrení a reforiem, ktoré boli ako celok úspešné. Prispela k tomu aj menová politika Európskej centrálnej banky (ECB), predovšetkým však etablovanie stabilizačných nástrojov. "Bez vytvorenia záchranného fondu by krajiny ako Grécko, Írsko a Portugalsko zrejme museli opustiť menovú úniu. Európa by dnes vyzerala inak."



Od roku 2011 ESM poskytol finančnú podporu Grécku, Írsku, Portugalsku, Cypru a Španielsku v celkovej hodnote 295 miliárd eur. Írsko, Cyprus, Španielsko a Portugalsko už opäť rýchlo rastú a ich nezamestnanosť klesá. Na dobrej ceste je už aj Grécko.