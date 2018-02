Experti EÚ budú diskutovať o regulácii kryptomien na budúci týždeň

Vyhlásil to v piatok podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis počas návštevy Berlína.

Berlín 23. februára (TASR) - Skupina vysoko postavených odborníkov z Európskej únie (EÚ) bude na budúci týždeň diskutovať o možnosti zavedenia regulácie kryptomien. Vyhlásil to v piatok podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis počas návštevy Berlína.



Dombrovskis vo svojom prejave tiež povedal, že nevidí žiadnu hrozbu pre úverovú spoľahlivosť Lotyšska v súvislosti s obvinením guvernéra tamojšej centrálnej banky z korupcie.



Ilmars Rimševičs poprel obvinenia, že prijal úplatok. Jeho právnici bojujú za to, aby si udržal svoju funkciu.



"Je to skôr otázka poškodenia reputácie," povedal Dombrovskis a dodal, že Európska únia sa tejto záležitosti venuje.