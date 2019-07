Experti mierne zhoršili makroekonomické prognózy pre eurozónu

Experti, ktorých oslovila ECB, aktuálne počítajú v roku 2019 s priemernou medziročnou infláciou v eurozóne na úrovni 1,3 %.

Frankfurt nad Mohanom 26. júla (TASR) - Makroekonomické projekcie expertov Eurosystému pre eurozónu sa mierne znížili, ukázal štvrťročný prieskum Európskej centrálnej banky (ECB).



Experti, ktorých oslovila ECB, aktuálne počítajú v roku 2019 s priemernou medziročnou infláciou v eurozóne na úrovni 1,3 %. V roku 2020 by sa mala zrýchliť na 1,4 % a v roku 2021 na 1,5 %. Predpovede pre všetky roky sú o 0,1 percentuálneho bodu nižšie v porovnaní s predchádzajúcimi prognózami. Dlhodobé inflačné očakávania (do roku 2024) klesli na 1,7 % z 1,8 %.



Rastové vyhliadky ekonomiky eurozóny pre budúci rok sa mierne zhoršili. Experti očakávajú v tomto roku zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,2 %, v roku 2020 o 1,3 % a v roku 2021 o 1,4 %. Predpovede pre roky 2019 a 2021 sa nezmenili, prognóza pre rok 2020 klesla o 0,1 percentuálneho bodu. Dlhodobé rastové vyhliadky zostali na úrovni 1,4 %.



Očakávania týkajúce sa priemernej miery nezamestnanosti sa znížili o 0,2 percentuálneho bodu pre všetky tri roky. Miera nezamestnanosti by mala postupne klesať zo 7,6 % v tomto roku na 7,4 % v roku 2020 a 7,3 % v roku 2021. Dlhodobá prognóza miery nezamestnanosti bola revidovaná smerom nadol na 7,3 %.