Experti počítajú v tomto roku s prudkou expanziou nemeckej ekonomiky

Berlín 21. marca (TASR) - Ekonomickí poradcovia vlády kancelárky Angely Merkelovej sú optimistickí a počítajú s pokračovaním silnej expanzie v tomto aj budúcom roku. Rast by mal podporiť domáci i zahraničný dopyt.



Tempo rastu najväčšej európskej ekonomiky by sa v tomto roku malo ešte zrýchliť, očakávajú ekonomickí poradcovia vlády, ktorým sa tiež hovorí "päť mudrcov". Podľa ich aktuálnej prognózy sa nemecký hrubý domáci produkt (HDP) v roku 2018 zvýši o 2,3 % po 2,2 % vlani. Sú teda mierne optimistickejší v porovnaní s jeseňou, keď počítali v tomto roku s nárastom o 2,2 %.



V roku 2019 by sa malo tempo expanzie spomaliť na 1,8 %. Medzi príčiny patrí aj nadmerná vyťaženosť kapacít.



"Svetová ekonomika sa od vypuknutia finančnej krízy pred 10 rokmi nachádza vo fáze synchronizovanej expanzie," uviedli mudrci. Varovali však, že pre pokračovanie globálneho rastu je veľmi dôležité hladké fungovanie svetového obchodu. "Roztočenie špirály protekcionistických opatrení by malo výrazne negatívny vplyv na globálnu aj nemeckú ekonomiku."



Ešte optimistickejší než poradcovia vlády sú popredné nemecké ekonomické inštitúty. Mníchovský inštitút Ifo očakáva, že nemecký HDP tento rok stúpne o 2,6 % a v roku 2019 o 2,1 %. Inštitút pre výskum svetovej ekonomiky IfW zlepšil svoju predpoveď pre rok 2019 o 0,1 percentuálneho bodu na 2,3 %. Prognózu pre tento rok ponechal na úrovni 2,5 %. A essenský inštitút RWI zvýšil predpoveď rastu v roku 2018 na 2,4 % z 2,2 %. Na budúci rok počíta s expanziou o 1,9 %.