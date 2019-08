Experti skúmali inteligentné zariadenia v moderných automobiloch

V podstate existujú dva spôsoby, ako si automobiloví nadšenci zaobstarajú vozidlo plne prepojené s internetom.

Bratislava 14. augusta (TASR) - Bezpečnostní analytici spoločnosti Kaspersky sa detailnejšie pozreli na doplnkovú výbavu vozidiel v kategórii pripojiteľných zariadení, ktorých účelom je robiť autá inteligentnejšími. Napriek prvotným obavám zistili, že sú dokonca bezpečnejšie, než iné zariadenia internetu vecí (IoT), teda zariadenia s prístupom na internet.



V podstate existujú dva spôsoby, ako si automobiloví nadšenci zaobstarajú vozidlo plne prepojené s internetom. Buď k nim s touto výbavou prichádza priamo z výrobnej linky, alebo mu tento technologický „tuning“ doprajú samotní vodiči množstvom doplnkových inteligentných zariadení. Kým obe z možností poskytujú väčší zážitok z jazdy či cestovania, na druhej strane však inteligentné zariadenia poskytujú úplne nový priestor na ich zneužitie.



Výskumníci analyzovali niekoľko náhodne vybraných zariadení, vrátane automobilovej diagnostickej jednotky pre OBD s bluetooth, merača tlaku v pneumatikách, monitorovacieho systému teploty, inteligentného alarmu, GPS zariadenia a palubnej kamery ovládanej cez mobilnú aplikáciu.



Ich zistenia boli pozitívnym prekvapením, keďže kým IoT odvetvie sa často považuje za zraniteľný segment, doplnková tzv. smart výbava automobilov sa v testoch ukázala ako bezpečná, až na pár menších zraniteľností. Odhalené riziká sa týkali najmä systému na ovládanie dynamiky riadenia, zariadenia s možnosťou ovládať signál z monitorovacieho systému v pneumatikách, a to najviac znepokojujúce – riziko pri zariadení umožňujúcom otvoriť dvere na aute pomocou alarmu. Všetky spomínané prvky sa však iba ťažko implementujú, prípadne zlodejovi neposkytnú žiaden okamžitý či priamy výsledok.



"Zariadenia, ktoré sme skúmali, spĺňali viacero bezpečnostných opatrení. S výsledkami testov sme boli spokojní, aj keď s drobnými výnimkami. Čiastočne je to spôsobené obmedzenou funkčnosťou týchto zariadení, a tiež nedostatkom reálnych skúseností v prípade úspešného útoku na tieto zariadenia, ale takisto aj vďaka ostražitosti výrobcov. S potešením sme sledovali, koľko snahy investovali do zabezpečenia týchto zariadení, čo je skvelým znamením pre celé automobilové odvetvie. Stále to však nie je dôvod na stratu obozretnosti. Na základe našich skúseností platí, že čím inteligentnejšie je zariadenie, tým vyššia je šanca, že sa objavia bezpečnostné problémy," uviedol Viktor Chlebyshev, bezpečnostný expert spoločnosti Kaspersky.