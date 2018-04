Export poľského automobilového sektora dosiahol vlani rekord

TASR, dnes 15:46

Zahraničné tržby automobilového priemyslu v Poľsku sa v roku 2017 zvýšili na 25,2 miliardy eur.

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Varšava 1. apríla (TASR) - Minulý rok bol pre poľský automobilový priemysel z hľadiska exportu rekordný. Ale v aktuálnom roku 2018 sa tento rekord zrejme podarí prekonať. Uviedol to poľský denník Rzeczpospolita.Zahraničné tržby automobilového priemyslu v Poľsku sa v roku 2017 zvýšili na 25,2 miliardy eur. Najnovšie údaje spoločnosti AutomativeSuppliers.pl pritom signalizujú, že súčasný rok bude pre toto odvetvie ešte lepší, vďaka vývozu automobilových komponentov.Podľa prognózy AutomativeSuppliers.pl dosiahne automobilový priemysel v Poľsku tento rok tržby zhruba 27 miliárd eur. Naznačuje to rastúca produkcia automobilových dielov a komponentov, napísal denník.V roku 2017 hodnota poľských dodávok pre zahraničné automobilky prevýšila 11,2 miliardy eur. To je viac ako desaťnásobok hodnoty v predchádzajúcom roku. Automobilové súčiastky a príslušenstvo predstavovali 44,6 % celkového vývozu automobilového priemyslu. Viac ako 90 % automobilových dielov bolo odoslaných zákazníkom z Európskej únie (EÚ).Nemecko zostáva najväčším príjemcom autodielov vyrobených v Poľsku. Až 38 % všetkých exportovaných dielov a komponentov v hodnote takmer 4,3 miliardy eur smerovalo do Nemecka.