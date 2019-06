Export ropy z Iránu stále klesá, údajne je pod 300.000 barelov/deň

TASR, dnes 9:04

Londýn 25. júna (TASR) - Vývoz ropy z Iránu pokračuje v dôsledku amerických sankcií v poklese a podľa niektorých zdrojov z ropného sektora klesol export pod 300.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov).USA opätovne zaviedli sankcie na vývoz ropy z Iránu v novembri minulého roka potom, ako samotný Washington jednostranne odstúpil od jadrovej dohody svetových mocností s Teheránom z roku 2015. Spočiatku poskytovali USA niektorým dovozcom iránskej ropy výnimky, po šiestich mesiacoch však v máji výnimky ukončili s cieľom stlačiť vývoz iránskej ropy na nulu.Irán stále dokáže časť ropy vyvážať, export ale tento mesiac klesol podľa firiem sledujúcich pohyb plavidiel pod 300.000 barelov denne. Údaje z firmy Refinitiv Eikon uvádzajú objem exportu na úrovni menej než 240.000 barelov/deň.V máji dosiahol export podľa zdrojov z trhu 400.000-500.000 barelov denne. Na porovnanie, v apríli minulého roka, teda v poslednom mesiaci pred jednostranným odstúpením USA od jadrovej dohody, vyvážal Irán denne viac než 2,5 milióna barelov ropy.Údaje o exporte iránskej ropy, aj to iba približné, sú možné len na základe informácií firiem sledujúcich pohyb plavidiel. Teherán už informácie o produkcii a exporte krajinám OPEC neposkytuje, navyše, ani údaje o pohybe plavidiel nezaručujú presnosť, keďže sa nedá určiť, či konkrétne plavidlo smeruje ku konečnému zákazníkovi.Tlak na export ropy z Iránu, ktorý je jedným z členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), bude kľúčovým faktorom pre členské štáty OPEC a ďalších producentov, či by mali pokračovať v programe znižovania ťažby, na aké dlhé obdobie, prípadne, či by nemali objem ťažby zvýšiť. Schôdzka takzvanej skupiny OPEC+ sa uskutoční 1. a 2. júla vo Viedni.