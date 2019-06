Exportéri z USA nestíhajú vyvážať sóju do Číny

TASR, dnes 16:58

Chicago 4. júna (TASR) - Vývozcov sójových bôbov v USA čaká najrušnejšie a logisticky najnáročnejšie leto. Dôvodom je obrovské množstvo nevybavených zásielok sójových bôbov, ktoré si Čína kúpila, a ktoré je ešte potrebné dodať. Situáciu komplikujú aj rozsiahle záplavy na americkom stredozápade.A hoci existuje len malá nádej na rýchle dosiahnutie obchodnej dohody medzi USA a Čínou, približne 7 miliónov ton sójových bôbov z USA, kúpených pred kolapsom rokovaní minulý mesiac, je potrebné dodať v najbližších mesiacoch Číne, uviedli americkí vývozcovia a analytici.Číne hrozia veľké pokuty, ak by sa pokúsila zrušiť objednávky. A ako najväčší svetový dovozca sóje potrebuje sójové bôby aj z USA. Zrušenie dohôd na dovoz sóje uzavretých počas rozhovorov medzi Washingtonom a Pekingom na začiatku tohto roka by mohlo ešte vystupňovať diplomatické napätie.Čína má, povedal vývozca sóje z USA, ktorý nechcel byť menovaný.Náklady na zrušenie by sa líšili od predávajúceho k predávajúcemu a mohli by sa pohybovať od státisícov po milióny dolárov.Čínski dovozcovia a americkí vývozcovia by sa tiež mohli pokúsiť o opätovné prerokovanie zmlúv o dodávke po septembri, keď v USA pozbierajú ďalšiu úrodu.Ale odkladanie zásielok do Číny až po zbere novej úrody by zvýšilo zásoby sóje v USA a znížilo jej ceny, čím by sa prehĺbili finančné ťažkosti amerického poľnohospodárskeho sektora.Zásoby sójových bôbov v USA dosiahli v tomto roku rekordné maximá, keďže predaj do Číny klesol na najnižšiu úroveň za 16 rokov po tom, ako Peking uvalil vysoké clá na import z USA v rámci odvetných opatrení na americké clá na čínsky tovar.Čínske štátne firmy kúpili milióny ton sójových bôbov v USA v šiestich vlnách nákupov od decembra do marca ako gesto dobrej vôle, keď boli nádeje na obchodnú dohodu veľké.Posledné dve tranže nákupov 7. marca a 28. marca v celkovom objeme najmenej 4 milióny ton s dodávkou od júna do septembra boli súčasťou záväzku na kúpu 10 miliónov ton sóje, ktorý prijali čínski vyjednávači počas obchodných rokovaní vo Washingtone.Rastúce ceny exportu sóje zo Spojených štátov odradili Čínu od podpísania zvyšných záväzkov predtým, ako v máji obchodné rokovania skolabovali. Pre zhoršujúce sa vzťahy oboch krajín sa v najbližšom čase neočakávajú žiadne ďalšie nákupy.Americkí dodávatelia od januára naložili v priemere 4 až 5 nákladných lodí do Číny týždenne a očakáva sa, že tempo nakladania začne tento mesiac stúpať, keďže sa začnú dodávať čínske nákupy objednané v marci.