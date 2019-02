Expozície Oravského múzea vlani navštívilo vyše 275.000 turistov

Najnavštevovanejšou expozíciou bola národná kultúrna pamiatka Oravský hrad, ktorý si prezrelo 193.344 osôb.

Dolný Kubín 26. februára (TASR) – Deväť expozícií Oravského múzea Pavla O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne navštívilo minulý rok 275.536 turistov, čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu nárast o 2,72 percenta. Najnavštevovanejšou expozíciou bola národná kultúrna pamiatka Oravský hrad, ktorý si prezrelo 193.344 osôb.



„Návštevnosť v Oravskom múzeu bola celkovo pomerne vysoká, vyššia ako v predchádzajúcom roku. Výrazný nárast sme zaznamenali hlavne na Oravskej lesnej železnici,“ uviedla pre TASR riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková. Poukázala, že návštevnosť na lesnej železnici v porovnaní s rokom 2008 stúpla o 66 percent. Viac ako 6600 návštevníkov privítali napríklad aj v Literárnom múzeu Pavla O. Hviezdoslava, Pamätný dom Martina Kukučína si pozrelo 5721 ľudí.



Prvé miesto v návštevnosti na Oravskom hrade podľa národnosti patrí domácemu obyvateľstvu, a to 82,3 percenta, nasledujú Poliaci so 6,95 percentami a Česi s podielom 1,29 percenta. Najnavštevovanejším mesiacom na Oravskom hrade bol august a podujatím Putovanie za remeslom, ktoré prilákalo 2858 návštevníkov.



Na hlavnú letnú turistickú sezónu pripravuje vedenie múzea pre návštevníkov rôzne podujatia. „Novinkou budú podujatia na Oravskej lesnej železnici Keď som ja valašil, alebo na Oravskom salaši, kde pripravujeme remeselný dom, v ktorom budú predvádzať tradičné remeslá. V interaktívnych dielňach si budú môcť návštevníci vyskúšať, ako košikári robili košíky aj remeslá, ktoré už dnes nie sú až tak v povedomí,“ priblížila Jagnešáková.



Dodala, že na Oravskom hrade bude novinkou Thurzov palác, ktorý slávnostne otvorili minulý rok na jeseň. „Je to naozaj novinka, kde sú naozaj krásne renesančné maľby celoeurópskeho významu. Taktiež obnovená budova tzv. fary na Oravskom hrade, kde sa nachádza multimediálne moderné múzeum rašeliny,“ uzavrela.