Exxon Mobil uvažuje o odchode z britských ložísk v Severnom mori

Irving/Londýn 13. augusta (TASR) - Americký ropný koncern Exxon Mobil zvažuje, že po vyše 50 rokoch ukončí svoje aktivity v britskej oblasti Severného mora. V nasledujúcich rokoch sa spoločnosť chce viac zameriavať na produkciu z bridlicových ložísk v USA a na nové projekty.



Ako pre agentúru Reuters uviedli zdroje oboznámené so situáciou, energetický koncern rokoval v ostatných týždňoch s viacerými prevádzkovateľmi ložísk v Severnom mori, aby posúdil záujem o niektoré, prípadne všetky svoje aktíva v oblasti. Podľa zdrojov by predaj aktív mohol Exxonu priniesť do 2 miliárd USD (1,79 miliardy eur).



V prípade, že Exxon Mobil sa z britskej oblasti Severného mora stiahne, bude to pre firmu znamenať výrazný ústup z európskeho trhu. Exxon Mobil totiž už medzičasom ponúkol na predaj svoje aktíva v nórskych vodách. Zároveň sa pripojí k svojim rivalom Chevron a ConocoPhillips, ktoré pred časom veľkú časť svojich aktív v Severnom mori predali.