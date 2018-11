F. Žoldák: Biznis model nájomného bývania je pre veľkých investorov

V rámci celého Slovenska je trh s nájomným bývaním malý, ale v hlavnom meste je veľký, konštatoval Žoldák.

Bratislava 8. novembra (TASR) – Biznis model nájomného bývania je pre veľkých investorov, ktorí majú čas a peniaze. Podobne sú na tom dôchodkové fondy alebo zahraničné realitné fondy, ktoré takto investujú. Na Slovensku je záujem o tento model z radov najsilnejších developerov. Uviedol to Filip Žoldák z realitnej kancelárie Herrys k téme nájomného bývania. Tento typ bývania bol jednou z tém Realitného fóra – Jeseň 2018 (7.11.) v Bratislave.



V rámci celého Slovenska je trh s nájomným bývaním malý, ale v hlavnom meste je veľký, konštatoval Žoldák. "Ľudia sú ochotní platiť a bývajú v prenájme možno päť až 10 rokov. Je tu cieľová skupina, ktorá si po skončení štúdia a v rámci prvej práce hľadá bývanie," priblížil s tým, že ak títo ľudia v súvislosti s novými pravidlami čerpania hypoték nebudú mať na prvú splátku úveru alebo vlastné zdroje, pôjdu do prenájmu.



Vedúci predaja rezidenčných projektov developera J&T Real Estate Ivan Bratko uviedol, že nemajú rozpracovaný projekt, ktorý by chceli postaviť a venovať sa mu ako dlhodobému prenájmu. "Zrejme je to spôsobené nejakou ekonomickou neefektívnosťou takéhoto podnikateľského konceptu," dodal.



Spolumajiteľ developera ITB Development Ivan Rolný povedal, že téme nájomného bývania sa venujú, ale pre ich spoločnosť je výhodnejšie nehnuteľnosť postaviť a byty predať. "Ak bude náročnejšie vstupovať do nových projektov, že nebudú stavebné kapacity, možno si povieme, že byty nepredáme a budeme ich prenajímať," vysvetlil pozíciu firmy.



Do segmentu nájomného bývania vstúpila napríklad poisťovňa Kooperativa, pretože disponuje dlhodobými finančnými zdrojmi, ktoré potrebuje umiestniť za relatívne stabilný výnos, informovala účastníkov realitného fóra špecialistka tejto poisťovne pre investície do nehnuteľností Monika Galabová. Plánom spoločnosti je približne v priebehu 10 rokov vlastniť 1000 až 1500 nájomných bytov a orientovať sa na lokality krajských miest.