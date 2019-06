Onlinoví obchodníci, ktorí budú akceptovať kryptomenu Facebooku, budú za to zvýhodňovaní.

Cupertino 10. júna (TASR) - Facebook by mal prísť už v júni na trh s vlastnou kryptomenou. Plány internetového koncernu sú ďalekosiahle a ich realizáciou by sa mala celá oblasť radikálne zmeniť. Informovali o tom americké médiá.



Kryptomena Facebooku sa na rozdiel od bitcoinu časom začne predávať v zmenárenských automatoch, porovnateľných s peňažnými automatmi.



Spoločnosť pracuje na vlastnej kryptomene viac ako rok a zaoberá sa aj vypracovaním vlastného platobného systému. V súvislosti s týmto zámerom nadviazal Facebook spojenie s odvetvím eCommerce. Informoval o tom portál The Information. Vedenie spoločnosti získalo pre svoj zámer finančné ústavy a technologické firmy. Pripojilo sa k nezávislej nadácii, ktorá poskytne na projekt kapitál.



Facebook bude vyplácať svojich zamestnancov vlastnými peniazmi, pravda za predpokladu, že s takým postupom budú súhlasiť.



So svojou kryptomenou sa zameria aj na rozvojové krajiny, ktorých úradné meny podliehajú výkyvom kurzov. Kryptomena bude pôsobiť bez ohľadu na hranice štátov a jej výhodou bude, že sa nebudú platiť nijaké tranzitné poplatky.



Podľa mediálnych správ zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg pokladá projekt za veľmi dôležitý. Vyčlenil naň miliardu USD (887,71 milióna eur).



(1 EUR = 1,1273 USD)