Farmári a predstavitelia strán podpísali memorandum

Bratislava 22. júna (TASR) - Memorandum o reforme poľnohospodárstva podpísali v piatok predstavitelia strán SaS, OĽaNO, Sme rodina, Spolu - občianska demokracia, Progresívne Slovensko, SMK-MKP a KDH na znak sympatie so zástupcami nespokojných farmárov na bratislavskom Tyršovom nábreží. Stalo sa tak po približne hodinovej diskusii. Dokument teda podporili parlamentné aj mimoparlamentné subjekty.



Zástupcovia koaličných strán Smer-SD, SNS a Most-Híd sa na rokovaní nezúčastnili. Predstaviteľ farmárov Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov povedal, že mu ju ľúto, že koaličné strany neprišli.



Počas nasledujúcich letných mesiacov budú farmári čakať pripomienky od zúčastnených strán. Podľa Magdoška by mali výsledný dokument predložiť do parlamentu poslanci ako kolektívny návrh na jeseň. "Ak nebude schválený, sme tu zas," zdôraznil Magdoško s tým, že dosiahli svoj cieľ, širokú zhodu na zostavení memoranda o poľnohospodárstve. Dodal, že návrh memoranda rovnako ako pozvánku na rokovanie zaslali v piatok pozvaným politickým subjektom.



Po účasti na bratislavskom proteste Za slušné Slovensko odídu farmári domov.