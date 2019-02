Farmári blokujú komunikáciu smerom na Most SNP v Bratislave

Na snímke blokáda Staromestskej ulice vedúcej na Most SNP počas protestu farmárov v Bratislave 20. februára 2019.

Vo štvrtok (21. 2.) sa chcú farmári zúčastniť na zhromaždení na pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Bratislava 20. februára (TASR) – Skupina nespokojných farmárov blokuje komunikáciu v smere na Most SNP v Bratislave. V jednom jazdnom pruhu farmári kľačia a v druhom sú odstavené poľnohospodárske stroje. Pre TASR to v stredu uviedol Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov, ktorý je medzi kľačiacimi.



Podľa jeho slov takto protestujú asi 45 minút a približne okolo 15.30 h by chceli pokračovať na Tyršovo nábrežie v bratislavskej Petržalke, kam prišli v utorok (19. 2.) napoludnie na poľnohospodárskych strojoch a kde majú centrum protestu. "Vláda bagatelizovala naše pripomienky," povedal krátko na margo rokovania na Úrade vlády SR.



