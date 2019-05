Farmári majú využiť jednoduché pozemkové úpravy na sceľovanie pozemkov

Slovenskí poľnohospodári majú podľa zákona možnosť vyrovnať si pozemky aj mimo veľkých pozemkových úprav.

Zvolen 20. mája (TASR) – Slovenskí farmári by nemali vo svojich regiónoch odkladať jednoduché pozemkové úpravy, vďaka ktorým dôjde k sceľovaniu pozemkov. Ide o podstatne rýchlejší proces ako veľké pozemkové úpravy, ktoré neraz trvajú niekoľko rokov a sú finančne náročné. Na konferencii, ktorú v uplynulých dňoch organizoval vo Zvolene Slovenský pozemkový fond (SPF) v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou vo Zvolene, to uviedla generálna riaditeľka fondu Adriana Šklíbová.



Slovenskí poľnohospodári majú totiž podľa zákona možnosť vyrovnať si pozemky aj mimo veľkých pozemkových úprav. Môžu tak urobiť v rámci hospodárskych dvorov alebo vymedzeného územia, ak sú dôvodom podstatné zmeny vo vlastníckych a užívacích vzťahoch. Povoľuje im to príslušný okresný úrad, a to formou jednoduchých pozemkových úprav s jednoduchšou dokumentáciou, ktoré je možné využiť v prípade, že poľnohospodár rieši úpravu len časti katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu. „Užívatelia pozemkov alebo vlastníci hospodárskych stavieb, sa takto môžu dohodnúť s vlastníkmi pozemkov na novom a oveľa prehľadnejšom usporiadaní vzťahov,“ tvrdí Šklíbová.



Výhodou je, že užívatelia pozemkov nebudú musieť vytvárať neprehľadné množstvo nájomných či podnájomných vzťahov, alebo akýchkoľvek foriem náhradného užívania pozemku. „V porovnaní s komplexnými pozemkovými úpravami ide o podstatne rýchlejší a jednoduchší proces vzhľadom na menší obvod a počet účastníkov,“ dodáva generálna riaditeľka.



Na konferencii sa zástupcovia oboch strán dohodli tiež na tom, že chcú spoločne pokračovať v riešení problémov, ktoré trápia farmárov. Aj z tohto dôvodu spoločne vytvoria manuál, ktorý poľnohospodárom objasní, ako postupovať pri predkladaní žiadosti o nájom či kúpu pôdy.



Úlohou samotnej konferencie, ktorej sa zúčastnilo takmer 200 farmárov z celého Slovenska - medzi nimi aj mladí farmári zo združenia ASYF, bolo informovať poľnohospodárov o tom, aké sú kompetencie fondu a akým spôsobom majú riešiť jednotlivé žiadosti v otázkach prenájmu, kúpy či vyrovnania vlastníckych vzťahov pôdy.



Zástupcovia SPF si pre účastníkov konferencie pripravili spolu päť tém, ktoré predstavili začínajúcim i aktívnym farmárom, ale aj odbornej či laickej verejnosti. Týkali sa aktuálnej a pripravovanej legislatívy, nájmu pozemkov, nadobúdania vlastníctva pozemkov, kontroly obhospodarovania pozemkov a stanovenia cien pozemkov.



„Cieľom našich stretnutí a aj samotnej konferencie je vzdelávanie farmárov i verejnosti vrátane priblíženia aktivít a kompetencií Slovenského pozemkového fondu. Chceme totiž viesť konštruktívny dialóg vo všetkých oblastiach, ktoré patria do našej pôsobnosti,“ uzatvorila Šklíbová.



V takýchto aktivitách plánujú predstavitelia fondu pokračovať aj v najbližšom období. Už v prvý júnový týždeň sa predstavia na poľnohospodárskej výstave Celoslovenské dni poľa v Dvoroch nad Žitavou.