Farmári nahliadli do spisu Esinu, skontrolovali náhodne 440 zmlúv

Podľa Magdoška farmári zistili, že 417 z týchto 440 zmlúv bolo do spisu doložených účelovo a nemali nič spoločné s predmetom sporu.

Bratislava 30. apríla (TASR) – Sedem farmárov, medzi nimi aj František Oravec z východného Slovenska, nahliadli v utorok do spisu spoločností patriacich skupine Esin a náhodne skontrolovali 440 z 2500 zmlúv od tejto skupiny. Povedal pre TASR farmár Patrik Magdoško. Termín tohto úkonu určila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).



Podľa Magdoška zistili, že 417 z týchto 440 zmlúv bolo do spisu doložených účelovo a nemali nič spoločné s predmetom sporu. Dodal, že agentúra pritom upozornila obe strany, aby to boli zmluvy, pri ktorých je spor v súvislosti s dotáciami z Európskej únie. Zmluvy si farmári nahrali na CD nosiče a odfotografovali. Podľa Magdoška sa stal precedens, ktorý vedia využiť aj ostatní farmári. Do Bratislavy ich prišli podporiť približne dve desiatky farmárov.



Po nahliadnutí do spisu sa podľa Magdoška vrátia domov a združenie malých a stredných farmárov Iniciatíva poľnohospodárov rozhodne o ďalších krokoch voči PPA. "Ide o hrubé viacnásobné porušenie zákona zo strany PPA. Nie je vylúčené, že budú ostré štrajky proti agentúre. Budeme apelovať na premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) a ministerku Gabrielu Matečnú (SNS), aby bol z funkcie odvolaný generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch. Nezvláda zabezpečiť chod agentúry tak, aby slúžila farmárom," avizoval Magdoško.



Zároveň povedal, že v januári tohto roka dostala PPA list od Generálnej prokuratúry SR, aby odstránila zistené porušenie zákona a umožnila farmárovi Oravcovi nahliadnuť do spisu do 30 dní.



Podľa názoru farmára Oravca z piatka (26. 4.) ho majú tieto firmy skupiny Esin "križovať" a podieľať na subvenčnom podvode. Farmár Magdoško uviedol, že v tomto prípade ide o 359 nájomných zmlúv farmára Oravca k pôde, ktoré sú predmetom "križovania" dotácií.



Protestujúci farmári v piatok podali trestné oznámenie Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) na pracovníkov PPA, pretože farmári mali vážne obavy, že počas nasledujúcich dní môže prísť k manipulácii so spisom na PPA, a to pre zahladenie stôp subvenčného podvodu a pre obštrukciu od roku 2017 pre znemožnenie nazrieť do spisu.



Akcionári firmy Esin Group Vlastimil Majerčák a Tomáš Kukučka vo februári tvrdili, že jeden z lídrov farmárskych protestov a združenia Iniciatíva poľnohospodárov František Oravec je podozrivý zo spoluúčasti na závažnom trestnom čine. Táto spoločnosť má s Oravcom dlhodobý spor a jej predstavitelia sú presvedčení, že všetky jeho mediálne a politické aktivity sú iba kamuflážou pre zakrytie jeho skutočných aktivít. Od roku 2015 vedú spor približne o 500 hektárov (ha) polí. Esin Group odkúpila poľnohospodársky podnik od košickej rodiny Hudákovcov, ktorý pozostával z firiem Agro-Valaliky a Mold-Trade. Tieto firmy hospodária na 8000 ha pôdy.



PPA odmieta tvrdenia agropodnikateľa Oravca, podľa nej sú nepravdivé

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) absolútne odmieta nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia agropodnikateľa Františka Oravca. Pre TASR to v utorok uviedla agentúra v reakcii na tvrdenia nespokojných farmárov.



"Vzhľadom na neverejnosť konania František Oravec veľmi dobre vie, že PPA sa nemôže vyjadriť k obsahu spisu, a preto sa ju snaží očierniť," konštatuje agentúra.



Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje médiá, že šíria neoverené a zavádzajúce tvrdenia agropodnikateľa. Podľa nej prišiel Oravec v utorok do PPA na luxusnom automobile čiernej farby a je jednou zo strán v spore o desiatky tisíc eur. "V posledných rokoch pritom získal z fondov Európskej únie viac ako 7 miliónov eur a figuruje v spoločnostiach deklarujúcich priame platby až na 2300 ha poľnohospodárskej pôdy,“ uvádza agentúra.



Skupina farmárov, medzi nimi aj Oravec, nahliadli v utorok do spisu firiem patriacich do spoločnosti Esin group. Termín tohto úkonu určila PPA. Agropodnikateľ Oravec je v spore s touto spoločnosťou. Nespokojní agropodnikatelia, ktorí Oravca podporujú, kritizujú postup PPA v súvislosti s možnosťou Oravca nahliadnuť do spisu tejto firmy.