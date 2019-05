Farmári vo Francúzsku chovajú vlastné včely, aby si zabezpečili úrodu

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) urobila z ochrany a trvalo udržateľného využívania včiel a iných opeľovačov svoju prioritu, keďže ich úbytok ohrozuje svetové zdroje potravín.

Chévreville 4. mája (TASR) - V jabloňovom sade kúsok od Paríža vládne čulý ruch. Tisíce včiel opeľujú milióny kvetov. Bez nich by nebolo ovocie. Francúzsko však čelí úbytku včiel, a pestovatelia ovocia hľadajú všetky možné riešenia.



"Bez včiel nedôjde k opeleniu a nebudú žiadne jablká a žiadny život," skonštatoval farmár Alexandre Prot, ktorý sa rozhodol bojovať s poklesom populácie včiel tým, že sa sám stal včelárom.



"Nemáme strach o nedostatok včiel, pretože máme vlastné," povedal počas prehliadky svojich 30 úľov, vedľa ktorých stojí ďalších 30 prenajatých na jarné mesiace, aby zabezpečil opelenie jabloní v rozľahlom sade.



Prot pôvodne vyštudoval na univerzite ekonómiu a pracoval ako audítor na komoditných trhoch v New Yorku a Paríži, predtým, než sa vrátil na 300-hektárovú farmu svojej rodiny v Chévreville, asi hodinu severne od francúzskeho hlavného mesta.



Jeho starý otec, ktorý zasadil prvé jablone, aj jeho otec si vždy objednali služby profesionálnych včelárov, aby zabezpečili opelenie ovocného sadu.



"Mať vlastné včely mi dovoľuje byť autonómny, pokiaľ ide o úrodu," povedal. "Každý rok sa včelstvo v úli rozdelí na dve a mladá kráľovná nájde nový domov. Takže každý rok rozširujeme našu populáciu."



Protove včely vyprodukujú 500 kilogramov medu ročne, ktorý predáva vo svojom farmárskom obchode. Je to však len "vedľajšia" položka, keďže jablká sú hlavným produktom farmy.



Francúzsky Národný inštitút včelárstva, ITSAP, odhaduje, že hodnota práce včiel pri opeľovaní ovocia, obilnín a zeleniny v krajine dosahuje dve miliardy eur.



Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) urobila z ochrany a trvalo udržateľného využívania včiel a iných opeľovačov svoju prioritu, keďže ich úbytok ohrozuje svetové zdroje potravín.



Francúzsko nemá zatiaľ údaje o tom, koľko farmárov si zadovážilo vlastné úle na podporu produkcie, povedal Eric Lelong, vedúci nedávno vytvoreného obchodného združenia InterApi. Domnieva sa však, že je dôležité vyčísliť hodnotu opeľovania.



Prot sa stará o svoje včely, vysieva kvety, nechtík, ľan a bielu ďatelinu v blízkosti úľov, aby mali potravu aj po odkvitnutí jabloní.



"Keďže tieto rastliny nekvitnú v rovnakom čase, predstavujú špajzu pre včely od mája do októbra, keď už nie sú žiadne jabloňové kvety."



Hoci podľa ministerstva poľnohospodárstva priemerný úbytok včiel vo Francúzsku dosiahol v rokoch 2017-2018 až 30 % v dôsledku vlhkého počasia a útoku roztočov, Prot tvrdí, že nestratil ani jedinú včeliu rodinu.



Farmár sa rozhodol vyrábať jablká pod značkou "ekologicky zodpovedného" pestovateľa, rovnako ako 65 % všetkých pestovateľov jabĺk vo Francúzsku.



Táto metóda, niekde medzi komerčnými a ekologickými metódami, zabezpečuje stabilnú produkciu z roka na rok, čo je potrebné na získanie zmlúv s veľkými distribútormi. A zároveň znižuje používanie pesticídov.



"Prístup spočíva v tom, že necháme prírodu robiť si svoju prácu do maximálnej možnej miery, pričom úplne nevylučuje zásahy, ak je plodina ohrozená plesňou alebo škodcami," povedal Prot.



Chemikálie na ochranu plodín, ako sú meď alebo síra, sa však môžu použiť len vtedy, keď včely ešte spia vo svojich úľoch.



Potom už farmári používajú iné metódy zamerané na "prirodzené procesy", ako je inštalácia "hmyzích hotelov" v ovocných sadoch.



Ďalším nástrojom sú hniezda pre vtáky, ktoré jedia hmyz a červy, rovnako ako bidlá pre dravce, ktoré sa živia myšami a hrabošmi. Tie poškodzujú korene jabloní.



Proti nočným motýľom, ktorých larvy ničia jablká, využíva Prot postrek samičími feromónmi, čo dezorientuje samcov a znižuje reprodukciu tohto hmyzu.