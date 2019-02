Farmári vyrazili z Košíc a Bardejova na traktoroch do hlavného mesta

Namiesto plánovaných vyše 960 príde sto strojov, uviedol Magdoško. S bratislavským magistrátom majú dohodu, že budú na 11 miestach, najmä na námestiach.

Bratislava 18. februára (TASR) - Nespokojní farmári smerujú na strojoch do hlavného mesta Slovenska z Košíc a Bardejova, v utorok (19.2.) sa k nim pridajú ďalší zo Žitného ostrova. TASR o tom v pondelok informoval Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov.



"Namiesto plánovaných vyše 960 príde sto strojov," uviedol Magdoško. S bratislavským magistrátom majú dohodu, že budú na 11 miestach, najmä na námestiach. Do Bratislavy by mali prísť v utorok predpoludním na Tyršovo nábrežie v mestskej časti Petržalka.



Nespokojní farmári chcú v stredu (20.2.) rokovať napríklad s predstaviteľmi ministerstiev vnútra, pôdohospodárstva či vlády o situácii malých pôdohospodárov, o fungovaní Pôdohospodárskej platobnej agentúry a iných témach. Čas a miesto stretnutia nechávajú podľa Magdoška na druhej strane.



V informácii pre médiá iniciatíva uviedla, že žiadajú pozemkové úpravy, stropovanie dotácií na konečného užívateľa podľa návrhu Európskej únie, spustenie protikorupčných opatrení v pôdohospodárstve a lesníctve. Od stretnutia očakávajú vytvorenie dokumentu s návrhom termínov riešenia problémov.



Predstavitelia farmárov sa stretli s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a zástupcami polície v piatok (15.2) v Košiciach, predtým rokovali 6. februára v Bratislave s policajným prezidentom Milanom Lučanským a ďalšími, kde predstavili aj cieľ pripravovaného protestu.



Malí a strední farmári prišli na traktoroch do Bratislavy v júni 2018. Prijal ich prezident SR Andrej Kiska a predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Šéfka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS) uviedla, že väčšina bodov tzv. Košickej výzvy, ktorej splnenia sa aktivisti a farmári v apríli 2018 v Košiciach dožadovali, je splnená.