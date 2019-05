Farmári vyzvali premiéra, aby vyvodil zodpovednosť voči J. Kožuchovi

Iniciatíva uvádza prípad východoslovenského farmára Františka Oravca. Podľa nej PPA bránila niekoľko mesiacov Oravcovi nahliadnuť do spisu o jeho žiadostiach o poskytnutie priamych platieb.

Bratislava 9. mája (TASR) – Iniciatíva poľnohospodárov vyzvala premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby vyvodil naliehavo osobnú zodpovednosť voči generálnemu riaditeľovi Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jurajovi Kožuchovi za údajné dlhododobé a systematické porušovanie zákonnosti. Podľa iniciatívy by mal takto poškodzovať právom chránené záujmy farmárov. Iniciatíva sprístupnila médiám list premiérovi s prílohami.



"Na základe dôkazov, ktoré okrem iných máme k dispozícii a predkladáme ich v prílohách tohto listu, sme presvedčení, že Ing. Juraj Kožuch, PhD. pôsobením na čele PPA prispieva k vážnym deformáciám v slovenskom poľnohospodárstve, kryje subvenčné podvody a závažné podozrenia zo spáchania trestných činov poškodzovania záujmov finančných záujmov Európskej únie," píše v dokumente Iniciatíva poľnohospodárov.



Iniciatíva uvádza ako príklad prípad východoslovenského farmára Františka Oravca. Podľa nej PPA bránila niekoľko mesiacov Oravcovi nahliadnuť do spisu o jeho žiadostiach o poskytnutie priamych platieb a spomenula aj upozornenie Generálnej prokuratúry SR z januára tohto roka a rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z marca. Farmár poslal žiadosť v roku 2017 a PPA dosiaľ o nej právoplatne nerozhodla, tvrdí iniciatíva. Farmári nahliadli do spisu 30. apríla a tvrdia, že získali ďalší dôkaz na vyvodenie osobnej zodpovednosti.



Pôdohospodárska platobná agentúra v reakcii (30. apríla) dôrazne odmietla podľa nej nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia agropodnikateľa Oravca. Konštatovala, že vzhľadom na neverejnosť konania farmár Oravec veľmi dobre vie, že agentúra sa nemôže vyjadriť k obsahu spisu a preto sa ju snaží očierniť.